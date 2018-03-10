Ещё
Овощи стир-фрай на яичной лапше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овощи стир-фрай на яичной лапше 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Грибы шиитаке: 35 гЯичная лапша: 155 гСладкий перец: 80 гЦукини: 65 г Стручковый зеленый горошек: 35 гРостки сои: 35 гМорковь: 80 гКорень имбиря: 5 гКрасный лук: 30 гПерец чили: 1 штукаЧеснок: 1 штукаКинза: 3 гКунжут: 3 гКукурузный крахмал: 5 гКунжутное масло: 20 млСоевый соус: 30 млПодсолнечное масло: 30 мл  Инструкция приготовления
Закиньте лапшу в кипящую воду и варите в течение 3-х минут. Разведите крахмал в 20 мл холодной воды. Нарежьте овощи, грибы, имбирь, чеснок и кинзу мелкой соломкой, отрежьте 3 тонких кусочка чили. В сильно разогретый вок влейте подсолнечное масло, накалите до появления дыма, обжарьте овощи и грибы в течение 2-х минут. Добавьте горошек и ростки сои, имбирь, чеснок, пластинки чили перца, обжаривайте еще 1 минуту. Добавьте кунжутное масло, соевый соус, растворенный в воде крахмал, кунжутные семечки, кинзу и тушите в течение 30 секунд. Выкладывайте овощи на гарнир и подавайте.
Eda.ru: последние новости
Сабза-плов Хлеб с помидорами от Арама Мнацаканова (Pan con tomate) Куриные грудки, запеченные в сливках, под сыром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение