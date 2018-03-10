Овощи стир-фрай на яичной лапше

Ингредиенты

Грибы шиитаке: 35 гЯичная лапша: 155 гСладкий перец: 80 гЦукини: 65 г Стручковый зеленый горошек: 35 гРостки сои: 35 гМорковь: 80 гКорень имбиря: 5 гКрасный лук: 30 гПерец чили: 1 штукаЧеснок: 1 штукаКинза: 3 гКунжут: 3 гКукурузный крахмал: 5 гКунжутное масло: 20 млСоевый соус: 30 млПодсолнечное масло: 30 мл Инструкция приготовления

Закиньте лапшу в кипящую воду и варите в течение 3-х минут. Разведите крахмал в 20 мл холодной воды. Нарежьте овощи, грибы, имбирь, чеснок и кинзу мелкой соломкой, отрежьте 3 тонких кусочка чили. В сильно разогретый вок влейте подсолнечное масло, накалите до появления дыма, обжарьте овощи и грибы в течение 2-х минут. Добавьте горошек и ростки сои, имбирь, чеснок, пластинки чили перца, обжаривайте еще 1 минуту. Добавьте кунжутное масло, соевый соус, растворенный в воде крахмал, кунжутные семечки, кинзу и тушите в течение 30 секунд. Выкладывайте овощи на гарнир и подавайте.