Бодрящий коктейль

Ингредиенты

Эстрагон: 6 столовых ложекМинеральная вода: 1 лСвежевыжатый мандариновый сок: 50 гБазилик: 15 г Инструкция приготовления

После того, как нальете все ингредиенты, обязательно помешайте, чтобы базилик не был наверху.