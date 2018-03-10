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Бодрящий коктейль
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Бодрящий коктейль 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Эстрагон: 6 столовых ложекМинеральная вода: 1 лСвежевыжатый мандариновый сок: 50 гБазилик: 15 г  Инструкция приготовления
После того, как нальете все ингредиенты, обязательно помешайте, чтобы базилик не был наверху.
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