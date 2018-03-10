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Тимбаль из индейки
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Тимбаль из индейки 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Тимбаль из индейкиИнгредиенты
Филе индейки: 250 гМягкий обезжиренный творог: 3 столовые ложкиЛук-шалот: 1 штукаПетрушка: 1 стебельЧеснок: 1/2 зубчикаЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу
Инструкция приготовления
Нарежьте тонкими полосками филе индейки, а лук мелкими кубиками. Смешайте творог с луком, мелко нарезанной петрушкой, толченым чесноком. Полейте лимонным соком. Посолите, поперчите. Выложите мясо и твороженую массу слоями в чашу мультиварки, чередую их друг с другом так, чтобы верхним слоем была индейка. Готовьте в режиме «Выпечка» 35 минут. Подавайте горячим.
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