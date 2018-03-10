Тимбаль из индейки

Тимбаль из индейкиИнгредиенты

Филе индейки: 250 гМягкий обезжиренный творог: 3 столовые ложкиЛук-шалот: 1 штукаПетрушка: 1 стебельЧеснок: 1/2 зубчикаЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Нарежьте тонкими полосками филе индейки, а лук мелкими кубиками. Смешайте творог с луком, мелко нарезанной петрушкой, толченым чесноком. Полейте лимонным соком. Посолите, поперчите. Выложите мясо и твороженую массу слоями в чашу мультиварки, чередую их друг с другом так, чтобы верхним слоем была индейка. Готовьте в режиме «Выпечка» 35 минут. Подавайте горячим.