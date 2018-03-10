Питательные батончики с сухофруктами

Овсяные хлопья: 1 стаканОвсяная мука: 1/2 стаканаСухофрукты: по вкусуГорький шоколад: 3 кускаМолоко: 0,3 стаканаМед: 1 столовая ложкаОливковое масло: 1 столовая ложкаСоль: по вкусуКорица: по вкусу

Инструкция приготовления

Отдельно смешайте все сухие и жидкие ингредиенты. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте до густой однородной массы. Распределите тесто слоем в 5–7 миллиметров по противню, застеленному бумагой для выпечки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто разрежьте на батончики, переверните их и оставьте ещё на 5–7 минут в духовке.