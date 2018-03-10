Салат праздничный картофельный

Салат праздничный картофельныйИнгредиенты

Картофель: 4 штукиЯйцо куриное: 2 штукиЗеленый горошек: 100 гСоленые огурцы: 1 штукаВетчина: 200 гСоль: по вкусуКопченая говядина: 200 гПерец черный молотый: по вкусуМайонез: по вкусуЗеленые яблоки: 1 штукаОгурцы: 2 штукиЛимон: 1/2 штуки

Инструкция приготовления

Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать небольшими кубиками. Огурцы свежие и соленые вымыть и нарезать соломкой. Если огурцы крупные, с них следует снять кожицу. Яблоко очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиками, сбрызнуть соком лимона, что бы яблоко не потемнело. Ветчину и говядину нарезать тонкими полосками длиной 3–3,5 см. Сложить все порезанные ингредиенты и зеленый горошек, посолить поперчить, заправить майонезом и перемешать. Украсить веточками укропа, петрушки и половинками сваренных вкрутую яиц.