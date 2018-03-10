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Шоколадный мусс с миндалем
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Шоколадный мусс с миндалем 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Черный шоколад 70%: 100 гМолочный шоколад: 100 гРастворимый кофе: 1 чайная ложкаЯичный желток: 3 штукиСахар: 2 столовые ложкиСахарная пудра с ванилью: 1 столовая ложкаМиндаль: 50 гСливки 30%-ные: 200 млМалина: 3 штуки
Инструкция приготовления
Для начала необходимо растопить шоколад, а после добавить в него кофе (если нет растворимого, можно взять свежемолотый, я так и сделала). По желанию можно добавить орешки. Мелко нарезать миндаль и добавить в шоколадную массу. Взбить желтки с сахаром и ванильным сахаром, поставить смесь на водяную баню для того, чтобы растворился сахар. Желтки я взбила до бела, а когда поставила на водяную баню, получилось что-то вроде крема. Соединить шоколадную и яичную массу. Перемешать. Взбить сливки и смешать с шоколадной массой. Разлить в стаканчики и поставить на 1,5–2 часа в холодильник. Также по желанию можно украсить ягодами, орехами, кремом шантильи или просто взбитыми сливками.
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