Шоколадный мусс с миндалем

Черный шоколад 70%: 100 гМолочный шоколад: 100 гРастворимый кофе: 1 чайная ложкаЯичный желток: 3 штукиСахар: 2 столовые ложкиСахарная пудра с ванилью: 1 столовая ложкаМиндаль: 50 гСливки 30%-ные: 200 млМалина: 3 штуки

Инструкция приготовления

Для начала необходимо растопить шоколад, а после добавить в него кофе (если нет растворимого, можно взять свежемолотый, я так и сделала). По желанию можно добавить орешки. Мелко нарезать миндаль и добавить в шоколадную массу. Взбить желтки с сахаром и ванильным сахаром, поставить смесь на водяную баню для того, чтобы растворился сахар. Желтки я взбила до бела, а когда поставила на водяную баню, получилось что-то вроде крема. Соединить шоколадную и яичную массу. Перемешать. Взбить сливки и смешать с шоколадной массой. Разлить в стаканчики и поставить на 1,5–2 часа в холодильник. Также по желанию можно украсить ягодами, орехами, кремом шантильи или просто взбитыми сливками.