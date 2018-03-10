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Запеченные картофельные байтсы с беконом и чеддером
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Запеченные картофельные байтсы с беконом и чеддером 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Картофель: 2 штукиЯйцо куриное: 3 штукиСыр чеддер: 150 гБекон: 100 гЛук репчатый: 60 гПанировочные сухари: 3 столовые ложкиСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуРастительное масло: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Разогреть духовку до 190 С. Репчатый лук нарезать на маленькие кубики. Нарезанный бекон обжарить на среднем огне до хрустящего состояния. Сыр чеддер натереть на крупной терке. Картофелины помыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. В миску с тертым картофелем разбить яйца, перемешать. Добавить 3 столовых ложки измельченного репчатого лука, сыр и бекон в миску с картофелем и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Последним делом добавьте сухари (их можно и не добавлять) и размешайте. Форму для выпечки капкейков хорошо смазать растительным маслом. Выложить наполовину в каждую ячейку картофельную массу. Не заполняйте форму полностью, потому что это значительно увеличит время приготовления. Поставьте форму в разогретую духовку. Выпекать 18-20 минут. Подавать байтсы следует горячими. Всего получается 12 штук.
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