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Курица в медовом маринаде, начиненная яблоками
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Курица в медовом маринаде, начиненная яблоками 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Курица: 1 штукаМед: 2 столовые ложкиГорчица: 4 столовые ложкиЗеленые яблоки: 3 штукиСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуТертый имбирь: по вкусуКуркума: по вкусуЧеснок: по вкусу
Инструкция приготовления
Промыть тушку курицы и хорошенько обсушить бумажным полотенцем. Для маринада: смешать в миске 2 столовые ложки меда с 4 столовыми ложками горчицы, (Можно добавить немного уксуса). Поместить в получившуюся смесь курицу, обмакнуть тушку в маринаде со всех сторон и внутри, поставить в холодильник мариноваться. Желательно не меньше двух часов. Нарезать яблоки кубиками или небольшими дольками, слегка посыпать тёртым имбирём, оставить. Смешать соль, перец и куркуму (количество в зависимости от размера тушки) Достать из маринада курицу, натереть смесью специй. Плотно уложить внутрь тушки заранее заготовленные яблоки. Сделать небольшие надрезы на тушке и положить в них по половинке от зубчика чеснока. Один зубчик можно положить внутрь вместе с яблоками. Духовку разогреть до 180 градусов. Курицу лучше положить печься на решетку. Снизу поместить поддон/плоскую емкость с водой. Время запекания зависит от массы тушки. (1 кг — 1 час). Во время того, как будет печься, поливать сверху соком из поддона. Так мясо получится очень сочным.
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