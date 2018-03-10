Шахматная доска из рыбы с кремом басмати и грибным фюме

Филе пангасиуса: 300 гОливковое масло: 1 столовая ложкаТрюфельный соус сальса: 70 гРис басмати: 100 гЛимонный сок: 2 столовые ложкиМолоко: 300 млВода: 460 млШампиньоны: 100 гВешенки: 100 гСливочное масло: 30 гСоль: по вкусуПомидоры черри: 50 гЗелень: по вкусу

Инструкция приготовления

Для «шахматной доски» из рыбы нарежьте рыбное филе на 18 маленьких квадратов. Восемь из них замаринуйте в смеси оливкового масла, 1 столовой ложке лимонного сока и соли, и восемь — в трюфельной сальсе. Приготовьте рыбные квадраты в духовке или на пару. Для крема из риса басмати соедините в сотейнике рис, 260 мл воды, молоко и соль. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15 минут. Пюрируйте получившуюся массу, при необходимости добавив еще молока. Для грибного фюме разогрейте сливочное масло в сковороде и обжарьте грибы в течение нескольких минут. Добавьте 200 мл горячей воды, соль, 1 столовую ложку лимонного сока, доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте 10 минут. Процедите бульон, верните его на огонь и уварите вдвое. Установите в центр сервировочной тарелки кулинарное кольцо и выложите половину крема из риса басмати. Снимите кольцо. Используя кулинарные щипцы, аккуратно выложите на крем пять черных и четыре белых рыбных квадрата, формируя шахматный узор. На дно тарелки вылейте немного грибного фюме. Украсьте блюдо помидорами черри и свежей зеленью. Аналогично подготовьте вторую порцию.