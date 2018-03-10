Булочки с шоколадом (Бриошь о шоколя)

Ингредиенты

Пшеничная мука: 500 гМолоко: 200 млСахар: 100 гСухие дрожжи: 10 гСливочное масло: 125 гПекарский порошок: 18 гСоль: 8 гЯйцо куриное: 3 штукиГорький шоколад: 100 гВода: 25 мл Инструкция приготовления

Замесим тесто: соединим сухие ингредиенты (кроме шоколада) в чаше миксера, масло растопим в молоке (аккуратно следите, чтобы температура не была выше 50 градусов). Запускаем миксер на малых оборотах и добавляем молоко с маслом; после второго яйца, когда всё перемешается установим крюк для замеса теста и добавим оборотов; так вмешивать 6-7 минут пока тесто не соберётся в шар. Тесто переложить в присыпанную мукой миску и убрать в тёплое место на час. Подготовим булочки: шоколад нарубим ножом на на кусочки примерно с кофейное зерно, вмесим шоколад в тесто; поделим тесто на кусочки 40-50 грамм по желанию; сформируем булочки в виде шариков — оттягивая край теста и заворачивая его в центр (и так по кругу до образования шарика чуть покатать по столу). Форму для запекания присыпать мукой, уложить в неё булочки швом в низ, равномерно распределяя по форме с зазором для подъёма; убрать в тёплое место ещё на 30-45 минут. Выпекаем: сделаем льезон — оставшееся яйцо смешаем с водой, намажем им булочки и поставим выпекаться в духовку при 180 градусах примерно 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой.