Тушеная тыква с кедровыми орешками и сыром тофу

Тыква: 500 гТофу: 200 гСладкий красный лук: 2 головкиКедровые орехи: 30 гПерец чили: 1 штукаЧеснок: 1 зубчикОвощной бульон: 1 лАрахисовое масло: 1 столовая ложкаКорица: 1 чайная ложкаМорская соль: 1/4 чайной ложки

Инструкция приготовления

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кубиками и поместить в кастрюлю. Залить овощным бульоном, довести до кипения и оставить на огне на 10 минут, затем вынуть тыкву шумовкой. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Перец чили мелко порубить. Разогреть в сковороде арахисовое масло и обжарить лук и чеснок на медленном огне до прозрачности. Выложить в сковороду тыкву, присыпать корицей, посолить и довести до готовности, время от времени перемешивая деревянной ложкой. Добавить кусочки тофу, подержать еще 2–3 минуты на среднем огне, затем присыпать кедровыми орехами и нарубленным перцем чили. Подавать горячим.