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Бабагануш с печеным перцем
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Бабагануш с печеным перцем 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Баклажаны: 2 штукиСвежий красный перец: 2 штукиТахини: 3 столовые ложкиЛимон: 1 штукаПаприка: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Баклажан обжарьте на раскаленной сковороде гриль до черных подпалин и запекайте в духовке 40 минут, предварительно наколов вилкой. Через 20 минут добавьте к нему красный перец. Выньте из духовки и поместите в пластиковый контейнер и уберите в холодильник. Мякоть баклажана выньте с помощью ложки из кожуры и мелко нарубите. Перец очистите от кожуры и белых пленок и также мелко нарубите и смешайте с баклажаном. Добавьте пасту тахини и свжевыжатый лимонный сок (не надо бояться, что будет слишком кисло, так как баклажан впитает его) и хорошо перемешайте. Посыпьте сверху молотой паприкой. Подавайте как закусксу, на гарнир к мясу гриль или с питами.
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