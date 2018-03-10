Бабагануш с печеным перцем

Ингредиенты

Баклажаны: 2 штукиСвежий красный перец: 2 штукиТахини: 3 столовые ложкиЛимон: 1 штукаПаприка: 1 столовая ложка

Инструкция приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Баклажан обжарьте на раскаленной сковороде гриль до черных подпалин и запекайте в духовке 40 минут, предварительно наколов вилкой. Через 20 минут добавьте к нему красный перец. Выньте из духовки и поместите в пластиковый контейнер и уберите в холодильник. Мякоть баклажана выньте с помощью ложки из кожуры и мелко нарубите. Перец очистите от кожуры и белых пленок и также мелко нарубите и смешайте с баклажаном. Добавьте пасту тахини и свжевыжатый лимонный сок (не надо бояться, что будет слишком кисло, так как баклажан впитает его) и хорошо перемешайте. Посыпьте сверху молотой паприкой. Подавайте как закусксу, на гарнир к мясу гриль или с питами.