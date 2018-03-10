Постное меню: гороховая колбаса и прочие деликатесы

До окончания поста осталось чуть меньше месяца, и хозяйки наверняка уже ломают голову над ежедневным меню, которое очень хочется разнообразить. Предлагаем подборку оригинальных рецептов из простых ингредиентов, сочетание которых придаст сил и улучшит настроение холодными весенними днями.

Наверняка многие постящиеся женщины уже устали придумывать, как разнообразить ежедневное меню. Предлагаем интересные рецепты, которые в этом обязательно помогут. Ингредиенты довольно просты, а времени для приготовления не понадобится много. Фудблогер Эмма Матевосян предлагает приготовить начинку для питы из шпината и грибов. Такой вариант подойдет и на завтрак, и для перекуса на работу, да и вечером после работы вполне сгодится. Ингредиенты: 700 гр грибов 300 гр шпината 1 головка лука горсть кедровых орешков и кунжута растительное масло для жарки соль и перец по вкусу Приготовление: 1. Лук почистить, мелко нарезать, потушить на растительном масле. 2. Грибы нарезать, добавить к тушенному луку, поджарить до готовности. 3. Шпинат помыть, подсушить и нарезать, если листья большие. Добавить к грибам и помешивая довести до готовности. В конце приправить солью и перцем. Во время подачи подсыпать кунжут и орешки.

Необычное постное блюдо предлагает приготовить фудблогер и фотограф Елена Тян. Вам понадобится горох, специи, сок свеклы — и удивить постной колбасой можно всех окружающих. Ингредиенты: 1 ст желтого лущеного гороха 2 ст воды Соль Свежемолотый душистый перец Кориандр Мускатный орех (на кончике ножа) 3 зубчика чеснока 1 ст л сока сырой свёклы Приготовление: 1. Горох замочить на ночь в большом количестве воды. Перед приготовлением колбасы, воду слить, горох хорошо промыть. Залить горох 2 стаканами воды и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, снизить огонь до минимума и варить горох под крышкой 25-30 минут. 2. Затем добавить в гороховую массу соль и специи по вашему вкусу, чеснок и сок свёклы. Тщательно взбить массу блендером до однородности. При взбивании масса станет плотней и значительно гуще. 3. Готовую массу переложить в высокий стакан, накрыть пленкой и убрать в холодильник до застывания. Остывшая колбаса легко выходит из формы, достаточно лишь провести ножом вдоль стенки стакана. Совет: Если хотите более упругую и плотную консистенцию, добавьте в гороховую массу 1 чайную ложку агар-агара за 15 минут до готовности. Далее — по рецепту.

Катя Дубровина из Екатеринбурга готовит фасолевые котлетки и предлагает попробовать их и вам. Процесс приготовления: 1. Стакан красной фасоли замачиваем на ночь и варим до полной готовности (фасоль должна легко давиться двумя пальцами). 2. Сливаем воду, солим, перчим. 3. В стакане заливаем 1 ст.л. льняной муки водой (немного, чтобы просто скрыло) и даём постоять минут 5. 4. Выливаем все в фасоль и погружным блендером перемалываем в относительно однородную массу. Далее, если вы едите лук — можно добавить немного, мелко порезав. 5. Формируем котлетки и обжариваем на небольшом количестве масла (или совсем без него).

Любитель здоровых рецептов Татьяна предлагает приготовить пхали из шпината. Полезно, быстро и вкусно. Ингредиенты: Шпинат — 500 г Грецкие орехи — 100 г Чеснок 1/2 головки Кинза свежая — 50 г Уцхо сунели — 1/2 ч.л. Сушеная кинза — 1/2 ч.л. Молотый перец красный -1/2 ч.л. Соль по вкусу Сок лимона — 1 ст.л. Зерна граната для украшения Приготовление: 1. Листья шпината хорошо промойте. 2. Вскипятите воду в кастрюле, и распарьте шпинат в кипятке. 3. Распаренные листья остудите, хорошенько отожмите воду и измельчите в мясорубке вместе с грецкими орехами, чесноком, и свежей кинзой. 4. Полученную массу заправьте специями, солью, добавьте сок лимона (или уксус) и хорошо перемешайте. 5. Перед подачей на стол придайте пхали желаемую форму и украсьте зеленью и зёрнами граната.

Автор блога для веганов предлагает не забывать о лаваше. Начинку для него придумать несложно — подойдет все, что есть в холодильнике. В данном случае использована тыква, яблоки, орехи и специи. Такой пирожок можно взять с собой на работу. Ингредиенты: Лаваш 2 листа Тыква 400 г Яблоки 4 шт Кешью 50 г Грецкий орех 50 г Мед 2 ст. л. Сок 1/2 лимона Корица Приготовление: 1. Орехи залить кипятком на 20-30 мин., потом порубить их ножом. Тыкву и яблоки порезать крупными кубиками, кожуру не чистить! Посыпать корицей, перемешать, положить в рукав для запекания и поставить в духовку на 30 мин. на 220 градусов. 2. Мед перемешать с лимонным соком. 3. На лаваш выложить запеченную тыкву с яблоками, посыпать орехами и полить медом или сиропом агавы/топинамбура. Завернуть, подгибая края, и пожарить на сухой сковороде. Советы: — Тыкву с яблоками можно сварить на пару или потушить в сковороде. — Мед и сироп использовать не обязательно.