Список продуктов с наибольшим количеством белка

Сколько белка нужно вашему организму и какие продукты помогут набрать мышечную массу.

Белок — важнейший строительный материал для организма. Эту фразу мы слышали ещё от школьных учителей. Белок действительно крайне необходим человеку, потому что непосредственно участвует в образовании новых тканей и, в частности, в росте мышечной массы, а также полезен для иммунитета, здоровья костей и кровяного давления. Суточная норма потребления белка для взрослого человека в среднем колеблется между 60 и 100 граммами, в зависимости от роста, веса и уровня физической активности.

Как рассчитать среднюю суточную норму белка

Если Вы ведёте неактивный образ жизни и крайне редко занимаетесь спортом, не стремясь сбросить или набрать вес, то Ваша норма — примерно 1,2 г белка на 1 кг веса. Если Вы не ведёте сидячий образ жизни, а также занимаетесь физическими нагрузками 2-3 раза в неделю и хотите повысить выносливость, Вам следует потреблять около 1,4-1,6 г белка на 1 кг массы тела. Если Вы регулярно тренируетесь и стремитесь увеличить мышечную массу, Вам потребуется 1,6-2,0 г на 1 кг веса.

Продукты с наибольшим количеством белка

Начнём с растительного белка. Некоторые люди отказываются от мясной пищи и молочных продуктов по различным причинам, однако нельзя при этом забывать о потреблении белка в достаточных количествах. Ниже приведён список продуктов с большим количеством растительного белка. Показатели даны из расчёта на 100 г продукта.

Бобовые богаты не только белком, но и клетчаткой, а также являются источником витамина В:

Следует помнить, что наряду с белками орехи содержат достаточно много жиров, поэтому не стоит злоупотреблять этой пищей:

Теперь перейдём к продуктам животного происхождения, богатых белком. Показатели даны из расчёта на 100 г продукта:

Помните, что важно делать Ваш ежедневный рацион разнообразным, потому что постоянное потребление одних и тех же продуктов не обеспечит Ваш организм всеми необходимыми полезными веществами.