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Вкусные рецепты: как приготовить пхали из баклажанов
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Вкусные рецепты: как приготовить пхали из баклажанов 

Sputnik Грузия 10 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
В новом видео для рубрики «Вкусные рецепты» кулинар Наталья Чвилёва и автор ролика, режиссер Яр Нуварьев решили поделиться со Sputnik Грузия рецептом приготовления пхали из баклажканов
Ингредиенты для приготовления пхали из баклажанов
Баклажаны следует нарезать толщиной 0,5 см и обжарить в большом количестве масла (если не любите жирное, то можно обжарить на сковороде гриль), затем выложить на салфетку.
Потом берем стакан грецких орехов и два зубчика чеснока, прокручиваем через мясорубку (можно использовать также ручной блендер). Желательно прокрутить орехи два раза. Затем добавляем по вкусу красный перец, соль, имеретинский шафран, уцхо-сунели, кориандр и тщательно перемешиваем.
В готовую смесь добавляем куриный бульон или кипяченую (охлажденную) воду до консистенции жидкой сметаны. Если Вы любите густой соус, то на один стакан орехов добавляем примерно один стакан бульона.
Затем нужно каждый баклажан щедро смазать ореховым соусом и завернуть в рулет. Украсить блюдо можно очищенными зернами граната и свежей зеленью.
Заметим, что пхали можно приготовить из многих овощей: кабачка, шпината, зеленой фасоли, свеклы, болгарского перца.
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