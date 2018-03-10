Бытовая техника для кухни: программа минимум

Комплект «Эконом»

Холодильник Smeg

Холодильник. Если средства ограничены, то приобрести стоит только самое необходимое. В первую очередь — холодильник. Все уже настолько привыкли, что он существует, что порой даже забывают включить самый большой кухонный прибор в список покупок. А без него как без рук! И чем больше холодильник, тем лучше. Морозильная камера позволяет всегда иметь в запасе мясные и рыбные заготовки, а также овощи, ягоды и фрукты, которые можно есть всю зиму. Так что любителям заморозки лучше выбирать экземпляр с большой морозильной камерой. Но если бюджет ограничен, то самый недорогой и маленький холодильник можно приобрести за 7 000 рублей.

Варочная панель De Luxe

Варочная поверхность или плита. В экономичном наборе дуэт холодильнику должна составить именно она. Без такой помощницы, увы, не приготовить горячий обед. Печки бывают газовыми, классическими электрическими и индукционными. Последние давно зарекомендовали себя как самые удобные (с КПД 90%). Правда, индукция любит только определенные виды посуды. Цены на плиты и поверхности варьируются и стартуют с отметки 2 000 рублей.

Минимальная стоимость комплекта «Эконом»: 9 000 рублей.

Комплект «Стандарт»

Встраиваемый электрический духовой шкаф Smeg

Духовка. Любители домашней выпечки просто не могут без нее обойтись. Поэтому ко всему, что есть в комплекте «Эконом», если позволяет бюджет, стоит приобрести именно ее. Духовой шкаф либо встраивается в кухонную мебель, либо представляет собой единое целое с плитой. Хорошая духовка — источник пышных бисквитов и ароматных запеченных блюд. Цена вопроса — 10 000 рублей.

Кухонная вытяжка Electronicsdeluxe

Вытяжка. В духовке пекутся пирожки, на одной конфорке варится борщ, на соседней шкворчат котлеты. Все эти ароматы наполняют кухню… и не только. Кухонные запахи быстро пропитывают обои, мягкую мебель, одежду. Не допустить этого поможет вытяжка. Она просто необходима в квартирах-студиях, где гостиная совмещена с кухней. Самая недорогая обойдется в 2 000 рублей.

Микроволновая печь Smeg

Микроволновка. Разморозить что-то или подогреть — быстро, без лишних хлопот и горы грязной посуды. Без микроволновой печи уже, наверное, никто не представляет свой быт. 3 000 рублей — и она ваша.

Кофеварка Vitek

Электрочайник и кофеварка. Что касается приготовления напитков, то здесь тоже пригодятся кухонные приборы. Нажала кнопку — и побежала делать макияж, пока готовится кипяток для утренней трапезы. Электрочайник — от 1 500, кофеварка — от 500 рублей.

Минимальная стоимость комплекта «Стандарт»: 26 000 рублей.

Комплект «Комфорт»

Соковыжималка ручная Endever Skyline

Если с деньгами нет проблем, то для кухни можно купить множество всего полезного — техники много не бывает! Например, соковыжималку. Баловать себя апельсиновыми фрешами можно уже за 1 000 рублей.

Блендер Maxwell

Хорошим помощником на кухне станет блендер. Он бывает погружным, бывает с чашей. Первый поможет в приготовлении пюре, а при наличии насадки-венчика пригодится для взбивания. Второй — находка для любителей смузи. Измельчит все, что нужно. Если ножи крепкие, а чаша стеклянная, то прибор превратит в крошку даже лед (с пластиком в такие игры лучше не играть). Цена на блендер начинается с отметки в 500 рублей.

Многофункциональный миксер с чашей ENDEVER Skyline

Еще один многофункциональный помощник на кухне — миксер. Он взбивает и смешивает. Сейчас такими функциями в некоторых случаях оснащают блендеры, но миксер — техника посерьезнее. Например, взбить сливки блендером невозможно — без миксера в этом деле никуда! Помимо основных насадок в наборе можно также найти крюки для создания густого теста, ножи для нарезки и шинковки овощей и фруктов и даже кофемолку. Самый простой представитель этой категории обойдется еще в 500 рублей.

Мясорубка Kitfort Carnivora

Тем, кто предпочитает делать фарш самостоятельно, а не покупать полуфабрикаты, не обойтись без мясорубки. Современные приборы занимают мало места и довольно легкие. Купить простейшую мясорубку можно за 1 500 рублей.

Мультиварка Vitek

Мультиварка — чудо-агрегат для тех, у кого времени в обрез. Продвинутые пользователи утверждают, что супы и гарниры в мультиварке получаются особенно вкусными. А еще хвалят плов, для которого чаще всего есть отдельный режим. Прибор оснащается таймером, поэтому каша может начать вариться за 30 минут до вашего прихода домой. Есть в некоторых мультиварках и функция пароварки. В общем, одни плюсы, экономия времени и сил, ведь у плиты стоять не придется. Самая недорогая мультиварка стоит 1 500 рублей.

Минимальная стоимость комплекта «Комфорт»: 31 000 рублей.

Комплект «Бизнес-класс»

Встраиваемая посудомоечная машина Smeg

Посудомоечная машина. «Я женщина, а не посудомойка!» — скажут современные женщины — и будут правы. Время — наш самый главный ресурс, тратить его на мытье посуды совсем не хочется. Посудомоечная машина — настоящее спасение, особенно в большой семье. Конечно, эту чудо-технику вовсе не обязательно включать в список того, без чего нельзя обойтись. Но если есть возможность, приобрести посудомойку все же стоит! Это удовольствие обойдется в 10 000 рублей в самом экономичном варианте.

Если деньги для вас не проблема, то на кухне может появиться еще с десяток приборов: тостер, контактный гриль, аэрогриль, пароварка…

Минимальная стоимость комплекта «Бизнес-класс»: 50 000 рублей.

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