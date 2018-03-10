10 продуктов, которые реально сжигают жир

Чудеса не перестанут случаться, пока в мире существуют продукты, которые можно съесть и похудеть.

Грейпфрут

Несмотря на то что многие ученые уверены, что самый полезный из цитрусовых — лимон, грейпфрут не собирается сдавать позиции. Он ускоряет метаболизм и буквально сжигает ваши калории. Если перед приемом пищи съесть половинку грейпфрута (можно и целый, но мы надеемся, что вам захочется поделиться), то за ужином вы насытитесь гораздо быстрее. Кроме того, грейпфрут поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови, так что на сладенькое вас тоже не потянет. Грейпфрут можно добавлять во фруктовый салат или выжимать из него сок утром — заряд бодрости на весь день гарантирован!

Сельдерей

В сельдерее так мало калорий, что он быстрее сжигает их, чем отдает. Большей частью этот овощ состоит из воды, поэтому летом сельдерей может стать настоящим спасением от обезвоживания. Если вам не нравится вкус, попробуйте смешать сок сельдерея с тем же грейпфрутом: возможно, так вам удастся наладить отношения. Только помните о том, что сельдерей может быть сильным аллергеном, поэтому не спешите выпивать стакан залпом, если не уверены в добром отношении вашего организма к этому зеленому продукту.

Злаки

Цельнозерновые продукты всегда полезнее продуктов из обработанного зерна. Это касается даже хлеба: кусочек хорошего цельнозернового вряд ли навредит вашей диете. В отличие от хрустящего багета. Кстати, злаковые быстро и надолго насыщают организм, и вы не будете чувствовать себя голодной слишком часто.

Зеленый чай

Мы не предлагаем вам совершить подвиг и отказаться от кофе (к тому же речь о нем пойдет в следующем пункте), но вот заменить черный чай на зеленый уже давно пора. Он богат антиоксидантами, ускоряет метаболизм, бодрит, веселит и прекрасно утоляет жажду даже в жару. Зеленый чай можно пить как горячим, так и холодным — он не теряет своих вкусовых качеств. Можно добавить специи, лимон или ягоды — по настроению.

Кофе

Да-да, этот пункт правда существует! О кофе с молоком/сливками/ведром сахара лучше, конечно, забыть, а вот чашечка черного пойдет только на пользу вашей диете. Кофе улучшает работу сердца, в результате чего наша кровь обогащается кислородом. Калории начинают сжигаться быстрее. Если вы совсем не представляете себе кофе в чистом виде, без добавок, насыпьте в чашку щепотку корицы. Она не повредит.

Омега-3

Не совсем продукт, конечно, но Омега-3 — всему голова, и мы об этом сто раз говорили. Беда в том, что наш организм сам по себе не вырабатывает эти кислоты, и получить ценное вещество мы можем исключительно поедая рыбу. Тунец, лосось, семга — все подойдет. Если рыба на вас совсем не смотрит, купите рыбий жир в капсулах. Это лучше, чем ничего.

Семена чиа

Еще один природный источник Омега-3. Кроме того, они содержат протеин и способны значительно уменьшить ваш аппетит. Всего горстка семян без труда защитит вас от переедания. Можно добавлять семена чиа в смузи, салаты, каши или йогурт.

Авокадо

Нет такого списка полезных продуктов, в котором не фигурировало бы авокадо. Вот такое оно полезное. Жир сжигает, клетки насыщает, витамины в огромных количествах содержит. А уж рецептов с этим продуктом — огромное количество: чтобы все перепробовать, нужно стать настоящим авокадным фанатом.

Специи

И они тоже улучшают метаболизм! Только не переусердствуйте с остреньким, иначе придется лечить желудок и другие капризные внутренние органы. Но немного перца в хорошем мясе пойдут исключительно на пользу, не сомневайтесь.

Бразильские орехи

2-3 волшебных орешка способны заменить полноценный прием пищи. Они помогают не только похудеть, но и борются с целлюлитом. А еще бразильские орехи невероятно вкусные!