В Пестречинском районе откроют цех по переработке молока

Масло, кисломолочные продукты, фасованное молоко будут производить в одном из хозяйств в Пестречинском районе РТ.

В марте 2018 года в одном из фермерских хозяйств планируют начать работу в цехе по переработке молока. «Мощность цеха по переработке молока составит до 10 тонн в сутки, — рассказывает предприниматель Адель Муллагалиев на сайте Минсельхоза РТ. — Выпускать собираемся фасованное молоко, кисломолочные продукты, масло. Льготный кредит в банке был одобрен, после этого приобрели здание в поселке Осиновский. По реализации уже имеется договоренность с несколькими торговыми сетями».

На ферме в селе Альвидино сейчас содержатся 62 дойные коровы, всего же в хозяйстве 145 голов крупного рогатого скота.

Пока собственные объемы производства молока в хозяйстве составляют полторы тонны, еще около трех тонн планируется собирать с населения, отметили в райсельхозуправлении.