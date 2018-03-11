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В Пестречинском районе откроют цех по переработке молока
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В Пестречинском районе откроют цех по переработке молока 

АиФ Казань 11 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Масло, кисломолочные продукты, фасованное молоко будут производить в одном из хозяйств в Пестречинском районе РТ.
В марте 2018 года в одном из фермерских хозяйств планируют начать работу в цехе по переработке молока. «Мощность цеха по переработке молока составит до 10 тонн в сутки, — рассказывает предприниматель Адель Муллагалиев на сайте Минсельхоза РТ. — Выпускать собираемся фасованное молоко, кисломолочные продукты, масло. Льготный кредит в банке был одобрен, после этого приобрели здание в поселке Осиновский. По реализации уже имеется договоренность с несколькими торговыми сетями».
На ферме в селе Альвидино сейчас содержатся 62 дойные коровы, всего же в хозяйстве 145 голов крупного рогатого скота.
Пока собственные объемы производства молока в хозяйстве составляют полторы тонны, еще около трех тонн планируется собирать с населения, отметили в райсельхозуправлении.
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