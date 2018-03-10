Приготовили на свою голову: еда, увеличивающая риск рака

В некоторых случаях вполне обычные продукты увеличивают риск рака, считают ученые.

Под подозрением — еда, над которой слишком усердно поработали.

Чем больше, тем хуже?

Ультраобработанные — так называют некоторые виды продуктов авторы исследования, которое было проведено на базе Национального института общественного здоровья в Мексике. К таковым они отнесли, например, разные готовые закуски и полуфабрикаты, мучные изделия в промышленной упаковке, газировку и пр. — в общем, то, что диетологи обычно советуют есть пореже. Но у них к такой еде свои претензии: в ней много соли, сахара и жира, что плохо для сердца, почек и веса. В исследовании мексиканских ученых речь идет о риске онкологии. Обследуя больше 100 тысяч человек в течение пяти лет, они не выявили прямой связи между возникновением рака и употреблением ультраобработанных продуктов как таковых. Но если такая еда появляется в тарелке часто, растет, по данным ученых, и риск онкологических болезней: к примеру, увеличение доли таких продуктов в меню на 10 процентов (к сожалению, в некоторых странах, отмечают авторы исследования, обычный рацион наполовину состоит из ультраобработанной пищи) повышает вероятность развития рака груди на 11 процентов. Растут риски и по другим видам онкозаболеваний. С пищей, которая была обработана средне или по минимуму, ничего подобного замечено не было. Наоборот, привычку к максимально свежему и натуральному ученые связали с пониженным риском рака.

Иногда обработка даже к лучшему

Это, впрочем, не значит, что все сознательные граждане теперь должны перейти на подножный корм. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, по мнению кандидата медицинских наук, диетолога-эндокринолога Натальи Фадеевой , не всегда оправданно:

— Например, термическая обработка многих продуктов (мяса, рыбы, яиц, корнеплодов, молока и пр.) позволяет организму максимально усвоить полезные вещества из них и защищает от инфекций. В продуктах шоковой заморозки часто лучше сохраняются витамины, чем в «свежих», долго лежащих на складе. Да и консервирование иногда бывает на пользу — например как с квашеной капустой. Есть продукты, обогащенные растительными волокнами, которые, наоборот, могут препятствовать риску онкологических заболеваний — к примеру отруби рассыпные или в виде снеков, обогащенный пектином мармелад, консервированная или сушеная морская капуста.

Ультра — это как?

Вычислять среди продуктов в магазине ультраобработанные врач советует по указанному на этикетках составу — чем он длиннее, чем больше в нем разных букв и цифр, незнакомых обывателю слов, похожих на названия химических элементов, и загадочных терминов, тем хуже.

— Продукты с подобным угрожающим составом лучше оставить на полке, — считает Наталья Фадеева. — К ним можно отнести так называемую мусорную еду типа ряда сладостей, непонятных снеков, искусственных соусов, подлив и готовых супов, сладкой воды, особенно ярких неоновых оттенков, и пр.

Если же говорить о домашней еде, то ее безопасность тоже зависит от того, насколько серьезно и каким образом над ней потрудились. Продукт может быть предельно простым по составу, но приготовленным не самым полезным способом. Больше всего нареканий вызывают копчение и жарка — в масле или на огне.

— Количество канцерогенных веществ в продуктах, обработанных таким способом, значительно возрастает из-за окисления масел, обугливания белков (подгоревшая корочка), воздействия продуктов горения в процессе копчения, — предупреждает диетолог. — В зону риска онкологических заболеваний попадают, как правило, любители красного мяса, приготовленного такими способами (жаркое, гриль, копченое, стейки), а также продуктов его переработки — колбас, особенно копченых, сосисок, сарделек. Мало пользы и в продуктах, которые прошли несколько обработок. Например, готовые блюда, которые приготовили, затем заморозили, перед употреблением разморозили и разогрели — это четыре стадии обработки. Иногда картофельное пюре в таких блюдах готовят из картофельного крахмала — это уже пятая обработка или даже подмена. Такой пищи нужно избегать и готовить дома самому или есть свежеприготовленное в кафе или ресторане.

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