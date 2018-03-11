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Суп-пюре из тыквы
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Суп-пюре из тыквы 

Passion.ru 11 марта 2018
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
тыква очищенная — 150 г  морковь очищенная — 50 г  лук репчатый очищенный — 50 г  картофель очищенный — 80 г  соль поваренная — 4 г  масло растительное — 20 г  вода питьевая — 300 г  семечки тыквенные очищенные — 4 г  базилик — 4 веточки
сухарики — 40 г  Приготовление:
Налить в кастрюлю растительное масло и нагреть. Затем в произвольной форме нарезать все овощи. В раскаленное масло выложить репчатый лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета. Затем к луку и моркови положить тыкву и картофель. Залить водой. Варить в течение 40 минут до полной готовности. Снять с плиты и все взбить блендером, чтобы не было комков. Готовый суп разогреть в сотейнике, доведя до кипения. Разлить по тарелкам, посыпав семечками и украсив веточкой базилика. Сухарики подать в соуснике.
Фото: архив ресторана
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