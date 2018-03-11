Кальций детям: продукты против таблеток

СодержаниеЗачем детям нужен кальцийСколько кальция необходимо ребенкуКакие продукты богаты кальциемКак заподозрить дефицит кальцияКогда нужны лекарства при гипокальциемии

«Пейте дети молоко — будете здоровы!» Эта поговорка знакома практически каждому жителю нашей страны. Все знают, что молоко и молочные продукты жизненно важны для детей, если, конечно, у них нет на них аллергии. Причина в том, что они содержат кальций — важнейший микроэлемент, обеспечивающий рост костей, мышц и нервов, что крайне необходимо любому растущему организму.

Как понять, достаточно ли малыш получает его с пищей, или ему необходимы специальные лекарственные средства? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Зачем детям нужен кальций

Важность кальция для детей трудно переоценить. Формирование костного скелета и суставов, рост мышц, развитие нервной системы — все эти процессы протекают при обязательном участии этого микроэлемента. Трудно найти хотя бы одну систему в организме ребенка, работа которой не зависит от кальция. Он не менее важен для детей, чем чистый воздух, вода и возможность двигаться.

Потребность в кальции в течение всей жизни неодинакова. Максимальна она в периоды активного роста: первые 3 года жизни и подростковый возраст. Именно тогда чаще всего возникают симптомы дефицита.

Сколько кальция необходимо ребенку

Количество кальция, жизненно необходимого ребенку, напрямую зависит от его возраста:

новорожденные детки нуждаются в 400 мкг в сутки, дети до 1 года — 600 мкг, дети до 3 лет — 800 мкг, дети с 3 до 9 лет — 1000 мкг, подростки от 10 до 18 лет — 1300 мкг в сутки.

Взрослые люди в возрасте от 18 до 50 лет нуждаются в 1000 мкг кальция в сутки, что несколько меньше, чем в подростковом периоде. Однако после наступления менопаузы у женщин и представителям обоих полов в возрасте за 50 также необходимо получать за сутки не менее 1300 мкг. Причина в повышении риска переломов костей и более длительном их заживлении.

Исследователи США указывают, что лишь 11% подростков получают достаточное количество кальция с пищей. Однако, учитывая то, как обычно питаются американские тинейджеры, это не удивительно. В нашей стране культ здорового питания намного выше, а мамы чаще готовят дома вкусные блюда на основе молочных продуктов. Поэтому считается, что около 60% детей вполне удовлетворяют суточную потребность в кальции за счет пищевых продуктов.

Какие продукты богаты кальцием

Многим мамам хорошо известно: главный источник кальция в пище — это молоко и кисломолочные продукты. За счет них дети получают 80% суточной нормы. Задача любой матери — ежедневно покупать свежие молоко, ряженку, кефир, сыр, творог, сливочное масло, йогурты. Если малыш отказывается есть творог в чистом виде (действительно, кислый вкус часто приходится не по нраву привередам), то можно приготовить ватрушки, вареники, сырники, творожную запеканку, их можно украсить ягодами или свежими фруктами. От сладкого и яркого детки обычно не отказываются.

Однако есть ряд пищевых продуктов, которые тоже достаточно богаты кальцием. В дополнении к молочной пище они вполне могут обеспечить суточную норму этого элемента. Среди них бобовые, некоторые овощи (капуста, морковь, огурец и редис), сухофрукты и орехи, ягоды (смородина, малина), красное мясо и рыба.

Поэтому, если кормить ребенка обычными русскими национальными блюдами, следить, чтобы каждый день он получал 2-3 молочных продукта, хотя бы раз ел мясо или рыбу и соблюдать принцип 5 свежих фруктов или овощей — можно быть спокойным за его здоровье. Скорее всего, суточную норму кальция с пищей он получит.

Некоторые продукты замедляют усвоение кальция из пищи. К ним относится пальмовое масло, поэтому мамам, кормящих детей молочными смесями, стоит отдавать предпочтение тем маркам, которые его не содержат. Жир коровьего молока также обладает подобным эффектом, поэтому для питания детей стоит выбирать продукты низкой жирности (1,0, 2,5% или обезжиренные).

Как заподозрить дефицит кальция

Однако, к сожалению, есть дети, у которых есть аллергия на коровье молоко. У некоторых имеется непереносимость еще и всех кисломолочных продуктов. В таком случае нужно попробовать козье. Если же и тут настигнет неудача, то такая мама должна знать, что малыш находится в группе риска по дефициту кальция.

Некоторые семьи придерживаются принципов сыроедения, при котором все животное и термически обработанное под запретом. Вегетарианцы допускают употребление в пищу молока и кисломолочных продуктов, однако для веганов это неприемлемо. К сожалению, некоторые мамы не осознают того, насколько важным является период роста для ребенка, ведь он определяет всю его дальнейшую судьбу, и лишают его возможности выбора пищевой культуры, определяя ее за него. Такое в принципе недопустимо, поэтому до наступления совершеннолетия врачи настоятельно рекомендуют кормить ребенка стандартными продуктами, вопреки собственным кулинарным пристрастиям и мировоззрению.

Поэтому, если у ребенка нет аллергии на молоко и молочные продукты, они непременно должны присутствовать в его рационе. Если же этого не будет, либо будет недостаточно, то возможно появление следующих симптомов дефицита кальция:

ломкость ногтей и волос, которые становятся тусклыми и тонкими, кожа становится сухой, теряет эластичность, стоматолог ежегодно фиксирует 3 и более кариесов у малыша, несмотря на правильный уход за полостью рта, ребенок становится нервозным, часто вздрагивает, плохо спит, хуже учится в школе, не может сосредоточиться на заданиях, в углах рта образуются заеды или трещины, ортопед фиксирует искривление костей конечностей, нарушение осанки, гипермобильность суставов, необъяснимая стойкая анемия в общем анализе крови, неоднократные переломы при падении с высоты ниже собственного роста.

На всасывание кальция оказывает важнейшее влияние витамин D. Иногда признаки гипокальциемии появляются у детей, которые питаются полноценно, но проживают в регионах Крайнего севера, либо не выходят из-за компьютерного стола.

Когда нужны лекарства при гипокальциемии

Очень часто дефицит кальция клинически проявляется именно у подростков, которые активно растут в длину. Особенно это касается мальчиков. Поэтому первые симптомы гипокальциемии должны насторожить маму и стать поводом для обращения к врачу. Для того чтобы подтвердить диагноз, можно сдать анализ крови на содержание витамина D и уровень общего кальция. В зависимости от результатов, врач определит, чего же не хватает ребенку и назначит соответствующее лечение.

Самостоятельно не стоит покупать и принимать лекарства, в состав которых входит кальций и витамин D. Причина в том, что передозировать кальций с пищей и витамин D с солнечными лучами невозможно. А вот избыток первого может откладываться в виде камней в почках, а второго еще более опасен, особенно у малышей первого года. Если лабораторно будет выявлен дефицит чего-то одного, то доктор назначит препарат для монотерапии, а если и кальция, и витамина D — то его выбор падет на комбинированные средства.

Стандартные поливитаминные комплексы обычно содержат очень низкие дозы витамина D и кальция. При дефиците подобные средства не окажут терапевтического действия. Поэтому они подходят лишь для профилактики в периоды активного роста при условии получения суточной нормы кальция с пищей.

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