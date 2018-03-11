Лучшая и худшая еда перед свиданием

СодержаниеЧто можно есть перед свиданием?ЛососьЧерный шоколадЗеленый чайТыквенные семечкиИндейкаСельдерейПродукты, которые не стоит есть перед свиданиемЧеснокФасольЧерникаЖареная пищаКонфеты и жевательные резинки

Подготовка к свиданию — это особое таинство. Нужно не только подобрать наряд, но и тщательно продумать свой рацион. От того, что вы съедите перед свиданием, зависит ваш настрой и самочувствие. Если вы не хотите, чтобы тяжесть в желудке или изжога испортили романтическую встречу, правильно выбирайте пищу. Medaboutme расскажет, какая еда лучшая и худшая перед свиданием.

Что можно есть перед свиданием?

Эти продукты не только утолят голод, но и подарят заряд бодрости и отличное самочувствие. Их можно употреблять как самостоятельное блюдо или в качестве салатов, закусок.

Лосось

Как правило, романтическое свидание редко обходится без игристого шампанского или легкого вина. Но иногда влюбленность играет злую шутку — количество принятого алкоголя выходит из-под контроля. Опьянеть на свидании — не лучшее развитие событий, поэтому закажите лосось. Он богат полезными жирами, которые замедляют всасывание алкоголя в кровь. Если вы позволите себе лишний бокал вина, утром не будет жгучего чувства стыда.

Это интересно!

Чтобы на свидании выглядеть идеально, приготовьте зеленый смузи, который сделает цвет вашего лица ровным и сияющим. Смешайте в равных количествах ананас, авокадо, шпинат и кокосовую воду. Этот коктейль повышает тонус кожи, способствует выработке коллагена и очищает организм.

Черный шоколад

Свидание нередко сопровождается повышенной нервозностью. Влюбленные хотят произвести хорошее впечатление, переживают, понравятся ли друг другу. Чтобы снизить уровень стресса, съешьте кусочек черного шоколада. Чем выше процент какао — тем лучше. Это лакомство повышает настроение и дает заряд энергии.

Совет!

Если вы сильно нервничаете перед свиданием и не можете унять дрожь в руках, съешьте горсть орехов. Подойдет фундук, миндаль, орехи макадамии или бразильский. Они успокаивают нервную систему и способствуют выработке энергии.

Зеленый чай Это не просто напиток. Зеленый чай содержит полифенолы — это химические соединения, которые предотвращают размножение бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. Поэтому на свидании вам не придется беспокоиться о свежести своего дыхания. К тому же, зеленый чай тонизирует и бодрит.

А вы знали?

Чтобы после первого свидания остаться в памяти партнера, нужно чаще называть его по имени!

Тыквенные семечки

Если у вас планируется свидание, заранее приготовьте полезное лакомство. Запеките горсть тыквенных семечек, без масла и соли. Этого количества достаточно, чтобы насытить организм магнием — на свидании вы будете полны энергии.

Осторожно!

Берите только те семена, в качестве которых вы уверены. Семечки, приготовленные в промышленных условиях с добавлением усилителей вкуса, могут вызвать вздутие живота.

Индейка

Это нежирное мясо можно смело добавлять в свой рацион перед свиданием. Индейка содержит триптофан — он стимулирует выработку серотонина, который успокаивает и снижает уровень стресса. Поэтому на свидании вы будете спокойными и умиротворенными.

Сельдерей

Этот овощ помогает очистить полость рта от бактерий, которые вызывают неприятный запах. Сельдерей — натуральный диуретик. Он выводит лишнюю жидкость из организма и нормализует работу кишечника.

Совет!

Чтобы на романтической встрече не пришлось извиняться за свой урчащий живот, в течение дня включайте в рацион натуральные кисломолочные продукты: йогурт, кефир или творог.

Продукты, которые не стоит есть перед свиданием

Есть ряд продуктов, которые могут превратить романтическое свидание в воспоминание, которым ни с кем не захочется делиться.

Чеснок

Это лидер «антипродуктов». Хотя чеснок очень полезен, перед свиданием есть его не стоит. Его запах настолько стойкий, что избавиться от него не получится ни с помощью жевательной резинки, ни после чистки зубов.

Осторожно!

Не злоупотребляйте газировкой перед свиданием. Пузырьки газа стимулируют секрецию желудка, что вызывает вздутие и дискомфорт. А сладкие напитки содержат столько сахара, что о хорошей фигуре можно забыть.

Фасоль

Хотя фасоль полезна для сердца, перед романтической встречей уберите ее из своего рациона. В ее составе много сахара, который тяжело переваривается — это может привести к вздутию. К тому же всем известны «побочные явления» после употребления бобовых.

Черника

Черника — ягода полезная, богата витамином С и антиоксидантами. Но она имеет одну особенность — окрашивает полость рта и зубы в синеватый оттенок. Вы же не хотите чувствовать дискомфорт на свидании и всячески сдерживать улыбку?

Помните!

На свидании хочется быть бодрым и активным, поэтому многие совершают ошибку — перед встречей пьют энергетики. Не стоит этого делать! Они нарушают свежесть дыхания и негативно влияют на сердце. А после того, как их действие пройдет, вы почувствуете себя уставшим и изможденным.

Жареная пища

Продукты, жареные на масле — тяжелая пища, которая затрудняет процесс пищеварения. После такой трапезы вас будет мучить изжога и вздутие. Лучше отдайте предпочтение здоровым продуктам. Готовьте еду в духовке или на гриле — это вкусно и полезно.

Конфеты и жевательные резинки

В их составе присутствуют искусственные добавки, ароматизаторы и подсластители, которые могут окрасить полость рта или спровоцировать неприятный запах изо рта. К тому же, часть конфеты может остаться на зубах, и ваша улыбка потеряет очарование.

Не забудьте взять с собой на свидание хорошее настроение и улыбку! Получайте удовольствие от общения и отвлекитесь от повседневных хлопот.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог, диетолог

Свидание — это всегда трепетно и волнительно. Чтобы все прошло идеально, нужно есть правильные продукты и избегать той пищи, которая может испортить романтику.

Морепродукты — это природный афродизиак, они повышают либидо и разжигают чувственность. Перед свиданием можно приготовить салат с креветками или мидиями. Старайтесь употреблять «нейтральные» продукты, которые не тормозят пищеварение. Можно запечь нежирное мясо, телятину или индейку, приготовить салат с яйцом и сельдереем.

Перед свиданием откажитесь от жирной и тяжелой пищи, не используйте перец и другие специи. Они могут вызвать неприятный запах изо рта. Не злоупотребляйте молочными продуктами, иначе они могут стать «убийцами» либидо. Гамбургеры, картошка фри и другой фастфуд — табу. После такого перекуса у вас будет одно желание — полежать на диване перед телевизором.

Тщательно продумайте свой рацион, и свидание не будет омрачено газообразованием и вздутием живота!

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