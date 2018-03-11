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Прибавка к пенсии: в Баку пожилых людей кормят бесплатно
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Прибавка к пенсии: в Баку пожилых людей кормят бесплатно 

Мир24 11 марта 2018
В Азербайджане с марта выплаты пожилым людям стали больше на 10%. Но многие все равно стараются экономить. Например, ходят обедать в социальную столовую, которая работает в Баку. На что хватает пенсии и много ли посетителей приходят за бесплатными обедами, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Рамиля Тагиева.
Салеху Исмаилову 75 лет. Когда-то он сам работал в столовой официантом. И вот на пенсии снова вернулся сюда. Правда, уже в качестве посетителя.
«Дети давно уже уехали за границу. Живу на пенсии. Одному трудно. Услышал Вот и экономлю. Трачу деньги на лекарства, а остальное откладываю. Хорошо, что есть добрые люди, которые заботятся о пожилых», — отметил пенсионер.
В меню домашние блюда: от супов и выпечки до солений и салатов. Для пенсионеров обеды бесплатные. В день сюда приходят около 25 человек.
«Сегодня у нас перловый суп, булгур с котлетами. Мы соления тоже сами закатываем. У нас будет перец в масле с зеленью рядом, компот, который летом мы тоже сами закатываем», — рассказала повар Наталья Тихонова.
Не жизнь, а рай  Уйти на пенсию в 30 лет  О столовой узнают от неравнодушных граждан. Волонтеры по всему Баку ищут тех, кто нуждается в помощи или хочет сэкономить.
«Распространение идет с помощью интернета. Многие друзья, которые на фейсбук заходят, сами постят, сами друг другу передают это все. И у кого-то есть соседи, знакомые приглашают, их тоже советуют», — говорит доброволец Станислав Рейхрудель.
Средняя пенсия в Азербайджане составляет 90 долларов. Если вычесть траты на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты остается примерно 50. С марта этого года по распоряжению президента Ильхама Алиева выплаты пенсионерам повысились на 10%. На эту надбавку можно купить, например, килограмм говядины, два килограмма яблок и четыре буханки хлеба.
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