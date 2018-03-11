Завтраки в путешествиях

Пишет Дарья Сиротина: «Доброе утро! Я очень люблю завтраки и обожаю в путешествиях завтракать не в отеле. Во-первых, это возможность лучше узнать о местных кулинарных традициях, во-вторых — понаблюдать за людьми и их привычками. Завтракаешь, например, в Париже, и наблюдаешь за очередью за багетами или за тем, как французы макают круассан в свой кофе. В Италии увидишь, как аккуратно ложечкой едят итальянцы пену от капучино. В Испании проникнешься вслед за местными вкусом тоста с томатами и кофе с молоком. Поэтому сегодня я хочу показать вам свои завтраки из путешествий последних лет».

Источник: Жжурнал/darsik-dasha

1. Парижские завтраки — одни из самых моих любимых. Обычно это кофе с молоком, круассаны и маленькие багеты с маслом и джемом. Это завтрак снят в Les Deux Magots, известном кафе на бульваре Сен-Жермен. Будете там завтракать — берите один завтрак на двоих, ибо эти корзины с выпечкой действительно большие.

2. Великолепные завтраки в Израиле! Обычно на завтрак приносят яйца (чаще всего шакшуку — яичницу с соусом типа лечо), свежую питу и тарелку с различными намазками: сыром, тунцом, маслом, паштетами, плюс всегда присутствуют маслины. Завтрак, что на фото, снят в кафе Benedict в Тель-Авиве, которое подает только завтраки 24 часа в сутки. Здесь тосты с лососем и яйцом-пашот, хлеб с маслом и шоколадной пастой, свежий апельсиновый сок, кофе. Время было, по-моему, часа три дня. Если будете в Тель-Авиве летом или весной, не упустите возможность позавтракать в одном из пляжных кафе, сидя за столом, стоящим прямо на песке.

3. А вот турецкие завтраки я не люблю, хотя вот этот, который нам с папой готовили в отеле Almira в Чиралы, был очень вкусным! Домашний йогурт, свежий гранатовый сок, свежий сыр, мед или джем, арбуз, слоеная выпечка с сыром и зеленью, чай в маленьких стаканчиках, орехи — было очень вкусно!

4. А вот так выглядит завтрак в одном из туристических кафе в центре Стамбула: немного овощей, невкусная колбаса, кусочек сыра, джем и мед. За кадром — кофе и хлеб. В Стамбуле, кстати, мне так и не удалось пока найти вкусных завтраков.

5. Турецкий чай — неизменная часть традиционного завтрака. Вместо чая можно попросить турецкий кофе или, если вы завтракаете в туристическом месте, более традиционный для европейцев вариант вроде капучино или латте.

6. Итальянские завтраки — одни из самых любимых! Итальянцы завтракают скромно, чаще всего кофе и круассаном. Завтрак довольно ранний — многие забегают за своим капучино в бар в 8 утра, перед работой. Впрочем, и обед в Италии ранний, в 12:30 уже все жуют. Капучино, кстати, пьют только утром, ну или в крайнем случае на полдник, попросить же капучино после ужина — значит оскорбить повара и показать, что еда была совершенно несъедобной.

7. Еще один итальянский завтрак. Первый был снят в Вероне, второй — в Риме. Разница, как вы видите, отсутствует.

8. Традиционный английский завтрак — яичница, сосиски, грибы, картофель и томат на гриле. Может включать также фасоль и кровяную колбасу. Я британские завтраки не люблю, для меня они слишком тяжелые.

9. Еще один завтрак в Лондоне — хлеб, джем, масло, кофе. Каждый день бы так завтракала!

10. Венский завтрак. Обычно это кофе, хлеб, джем, вареное яйцо и масло, но в каждом кафе обязательно есть тосты с ветчиной и сыром, которые я очень люблю сопровождать свежевыжатым апельсиновым соком.

11. К кофе в Вене обязательно приносят стакан воды, причем венскую воду можно пить прямо из-под крана, такая она чистая.

12. В мультинациональном Берлине завтраки самые разные, но чаще всего встречается вариант «кофе + выпечка».

13. Основа мельбурнского завтрака — кофе. Именно в Мельбурне самый вкусный в мире после Италии кофе, да и сами завтраки похожи на итальянские, включают в себя круассаны и другую выпечку из слоеного теста. Но Австралия не была бы Австралией, если бы нельзя было в ней найти завтраки самых разных стран.

14. Еще один австралийский завтрак, на этот раз снятый в Долине Хантер. Свежие соки и фрукты, сладкая слоеная выпечка, киши с овощами и сыром, яйца — он сделан так, чтобы понравиться самым разным гостям.

В каждом путешествии я ищу лучшие места для завтраков, пользуясь путеводителем или просто набирая в Google что-то типа «best breakfast in …», а потом выбираю те, что приглянулись мне больше всего.

А вы какие завтраки любите?