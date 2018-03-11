Лазанья с белыми грибами — рецепт, которым придется делиться

Замечательное блюдо, чтобы приготовить в выходной день и насладиться неповторимым ароматом. Лазанья с белыми грибами и нежным соусом бешамель, возможно, станет вашим очередным кулинарным шедевром, рецептом которого еще не раз придется делиться с друзьями.

Лазанья с белыми грибами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

800-900 г белых грибов,

2 луковицы,

2 зубчика чеснока,

0,5 пучка петрушки,

4 ст. ложки растительного масла,

50 г сливочного масла,

2 ст. ложки муки,

500 мл молока,

щепотка мускатного ореха,

12 сухих листов лазаньи,

300 г твердого сыра,

соль, молотый черный перец.

ингредиенты

Приготовление:

1. Для приготовления начинки белые грибы почистите, вымойте и нарежьте кубиками. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Пену снимите, грибы варите на маленьком огне 30 минут. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 1. Грибы откидываем на дуршлаг.

2. Лук, чеснок и зелень порубите. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком. Добавьте отварные грибы и жарьте, помешивая, на среднем огне 15 минут. В конце положите зелень.

Шаг 2. В сковороде обжариваем лук, чеснок, грибы и зелень.

3. Для соуса бешамель в небольшой кастрюле распустите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте при постоянном помешивании до золотистого цвета.

Шаг 3. Обжариваем муку на сливочном масле.

4. Затем к муке влейте молоко, немного посолите и, не прекращая помешивания, доведите до кипения. Добавьте мускатный орех, перемешайте, держите на огне до загустения. Дайте немного остыть.

Шаг 4. Добавляем молоко.

5. Сыр натрите на средней терке. В небольшую форму (примерно 16х16 см) уложите листы лазаньи, половину начинки, треть соуса и треть сыра. Затем снова листы лазаньи, оставшуюся начинку, треть соуса и треть сыра.

Шаг 5. Натираем сыр на терке.

6. Выложите оставшиеся листы, соус и сыр. Запекайте около 40 минут при +180°С. Дайте немного остыть, крупно нарежьте и разложите по тарелкам.

Шаг 6. Накрываем начинку листами.

Можно украсить базиликом, помидорами черри.