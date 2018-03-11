«А потом идём в спортзал и плачем»: жареный круассан от Анны Цукановой-Котт

Анна Цуканова-Котт не не только талантливая актриса, но и умелый кулинар. В своем микроблоге она ведет интересную рубрику видеорецептов «Ешь искусство», а также публикует рецепты простых и интересных блюд. В этот раз она поделилась тем, как готовит жареный круассан.

По словам Анны Цукановой, такой круассан может стать прекрасным завтраком. Это блюдо обожает ее 9-летний сын Миша, а также многие друзья актрисы. Правда, для тех, кто соблюдает идущий сейчас пост, он не подойдет, да и для придерживающихся строгой диеты — тоже. Остальные же вполне могут позволить себе это калорийное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 1 круассан без начинки Шоколадная паста — 2 столовых ложки Кокосовое масло джя жарки 1 яйцо 1 стакан миндального молока Соль по вкусу Приготовление: 1. Разрезать круассан вдоль, положить в него начинку — шоколадную пасту 2. В миске смешать яйцо, молоко и соль 3. Обмакнуть начиненный круассан в молочно-яичную смесь и обжарить на кокосовом масле.

Кстати, некоторые поклонники Анны рискнули приготовить это явно очень калорийное блюдо и остались довольны, правда, посетовали, что после него придется изрядно попотеть в спортзале. Но, как заверила актриса, один раз можно себе позволить его попробовать. «У меня прям аппетит поднялся. Снимай пожалуйста побольше таких видео с десертиками» «А попа? Попа отрастает от такого круассана?» «На таких круассанах раздобреешь!» «Думала странное сочетание сладкого крема с соленым омлетом. Но попробовала и оказалось вкусное сочетание, а свежий круасан еще и пропитался молоком и стал обжареный еще нежнее» «А потом идём в спортзал и плачем»

Кстати, Анна Цуканова-Котт любит не только десерты. Не которое время назад она призналась, что просто обожает корейскую кухню, особенно лапшу и кукси, сделанные по фирменным рецептам.