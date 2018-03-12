Где правильно лечить простуду: дома или в больнице?

СодержаниеРазновидности простудных болезнейКак часто простудную болезнь лечат врачи?Где нужно лечить простуду: дома или в больнице?Какие осложнения заставляют продолжить лечение в больнице

Вряд ли можно найти хотя бы одного человека, который ни разу не болел простудой. Большинство испытывает на себе проявления этого недуга хотя бы раз в год, некоторые — чаще. Подавляющий процент больных поправляется за пресловутые 7 суток или неделю, однако для некоторых банальная респираторная болезнь может оказаться фатальной и привести к серьезным последствиям. Когда и как можно лечить простуду дома, а в каких ситуациях больным рекомендуется стационарное лечение? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Разновидности простудных болезней

Под острой респираторной вирусной инфекцией подразумевают одно из большого списка заболеваний, вызываемых вирусами. Каждое из них имеет свои отличительные особенности. Например, для аденовирусной инфекции характерно сочетание осиплости голоса, сухого кашля и выделений из глаз, покраснения и болей в них, лихорадки и интоксикации. При риновирусной инфекции человека мучают сильное чихание, насморк, боли в области носа. При РС-вирусной инфекции нередко возникает обструкция бронхов, которая проявляется одышкой, кашлем с мокротой. При гриппе же на первое место выходят симптомы общей интоксикации: высокая лихорадка, ломота и боли в суставах, мышцах, костях, головная боль, слабость.

В реальной практике врачей-терапевтов и педиатров крайне редко есть возможность верифицировать конкретного возбудителя и поставить точный диагноз. Он практически всегда выставляется обобщенно, либо симптоматически. Например: «ОРВИ, острый ларинготрахеит», или «ОРВИ, острый ринофарингит». Причина в том, что в условиях поликлиники заниматься точным определением разновидности простудной болезни нет никакой возможности. Анализы для выявления вируса гриппа существуют, есть даже экспресс-тесты, позволяющие поставить правильный диагноз за несколько минут прямо во время врачебного приема. Но если спросить практикующих врачей, приходилось ли им ими пользоваться, большинство ответит, что до сих пор ставит диагноз лишь на основании беседы с больным и осмотра.

Как часто простудную болезнь лечат врачи?

Практически все люди с простудой лечатся дома. Большинство предпочитает отлежаться пару дней, если им позволит это работодатель. Те люди, что работают в государственных учреждениях и нуждаются в больничном листе, вызывают доктора на дом или обращаются в поликлинику. Однако неофициальная статистика дает ориентировочные цифры: лишь около 30% всех эпизодов простудных болезней у людей протекает под наблюдением доктора, в остальных случаях жители нашей страны предпочитают заниматься самолечением.

Точной статистики по понятным причинам не существует, однако эта цифра вполне объяснима по причине плохой доступности амбулаторной помощи нашего первичного звена: либо доктор работает один на 2-3 участка, либо его вовсе нет, иногда до ближайшей поликлиники необходимо очень далеко добираться, либо не удается дозвониться до регистратуры. Однако немаловажным фактором является достаточно поверхностное отношение людей к собственному здоровью.

В результате можно наблюдать следующую картину: люди пожилого возраста при простуде применяют различные народные методы, более молодое поколение — получает соответствующую информацию в интернете. И то, и другое является «котом в мешке», ведь, как известно, большинство случаев простудных болезней проходят самостоятельно без приема каких-либо лекарств. Но так случается не всегда.

Самыми ответственными в этом плане являются мамы, у которых заболевают маленькие дети. Они в большинстве случаев вызывают на дом врача-педиатра, так как волнуются за здоровье малышей, к тому же многим нужен больничный по уходу за больным ребенком. Та же неофициальная статистика гласит: около 80% мам детей до 1 года и около 60% мам малышей до 3 лет вызывает участкового педиатра на дом при симптомах простуды.

Где нужно лечить простуду: дома или в больнице?

Вопрос на первый взгляд кажется абсурдным. Большинство ответит, что банальная респираторная инфекция лечится в домашних условиях. Зачем для этого ехать в стационар? С одной стороны, это так, но данное утверждение верно в отношении молодых, здоровых людей, не страдающих никакими хроническими заболеваниями. Но есть определенные уязвимые группы лиц, для которых простуда может обернуться серьезными последствиями. Среди них следующие.

Дети до 3 лет, в особенности малыши первого года жизни. Беременные женщины, особенно в первом и третьем триместре. Пожилые люди (старше 70 лет). Люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, ревматическими недугами, болезнями крови, сахарным диабетом, тяжелой почечной недостаточностью. Люди с онкологическими заболеваниями, перенесшие недавно лучевую или химиотерапию. Люди, постоянно принимающие различные серьезные препараты, влияющие на иммунную систему: кортикостероиды, цитостатики, лекарства, препятствующих отторжению пересаженного органа и др. Люди из закрытых коллективов, где трудно изолировать больных от здоровых (военнослужащие, дети из детских домов и пожилые из домов престарелых, закрытых санаториев).

Лечение простудной болезни у этих категорий должно обязательно проходить под врачебным контролем и при малейшем подозрении на развитие осложнений врач может дать направление на госпитализацию в стационар.

Какие осложнения заставляют продолжить лечение в больнице

Простудные болезни не всегда заканчиваются за неделю. У тех людей, что перечислены выше, есть вероятность того, что они дадут осложнения. Однако это может коснуться и вполне здорового ранее человека. Есть ряд ситуаций, которые являются настораживающими. При их появлении необходимо как можно скорее продолжить лечение в условиях круглосуточного стационара. К ним относятся следующие:

Подозрение на развитие пневмонии после врачебной аускультации, либо при появлении специфических данных на рентгеновском снимке. У больного не проходит лихорадка, возникает боль в груди, кашель с трудноотделяемой мокротой, может наблюдаться одышка, синева носогубного треугольника и ногтей. Подозрение на менингит или энцефалит: выраженные головные боли, интенсивная рвота, характерная поза, светобоязнь, нарушение сознания, специфические неврологические симптомы, появление характерной для менингококковой инфекции красной звездчатой сыпи, которая возникает на ногах и поднимается вверх. Подозрение на прочие тяжелые осложнения простуды: абсцесс легкого, эмпиему плевры, инфекционно-токсический шок, тяжелую дыхательную недостаточность, неврит или радикулоневрит, синдром Рея, миокардит и др. Эти заболевания может заподозрить только врач. Обострение текущего хронического заболевания на фоне простуды, такие как: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тяжелое обострение обструктивной болезни легких, нарушение уровня гликемии при сахарном диабете, резкие колебания артериального давления и др. Аллергическая реакция или обострение аллергических болезней на фоне приема препаратов для лечения простуды. У детей до 3 лет на фоне простуды нередко возникают явления бронхообструкции или ларингостеноз, которые требуют немедленной медицинской помощи. У беременных женщин на фоне простудной болезни, при интенсивном кашле или затрудненном дыхании из-за насморка возможна угроза прерывания беременности, преждевременных родов, гипоксии плода. Для того чтобы сохранить здоровье маме и малышу также иногда требуется госпитализация в отделение патологии беременности или соответствующий бокс в инфекционной больнице.

Это далеко не полный список возможных осложнений банальной респираторной инфекции, которые случаются. К сожалению, от них никто не застрахован. К счастью, возникают они не так часто, однако не стоит про них забывать. В идеале, лечение простуды должно всегда проходить под контролем врача, желательно хотя бы раз сдать общий анализ крови. От гриппа существует вакцина, которая не только снизит вероятность этого заболевания, но и уменьшает степень тяжести других видов респираторной инфекции.

На практике это бывает зачастую трудновыполнимо, однако стоит к этому стремиться, ведь лечение перечисленных осложнений всегда сложное и длительное.

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