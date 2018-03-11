10 продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Хотите быть стройными и здоровыми? Тогда возьмите на заметку десятку продуктов, которые всегда должны находиться в вашем холодильнике.

1. Мед. Он укрепляет иммунитет и является лучшим источником энергии. Если на кухне есть мед, можно забыть о сахаре!

2. Бананы. В них много калия, который помогает мышцам оставаться сильными. Кроме того, банан благотворно влияет на сердце и снижает риск возникновения инсультов.

3. Геркулес. Очищает сосуды и лечит заболевания желудка и кишечника. При этом геркулес содержит полезные медленные углеводы, благодаря которым можно долго чувствовать сытость.

4. Шпинат. В нем много белка, а также есть витамины А, С и К, антиоксиданты и железо, которое поможет увеличить мышечную массу.

5. Оливковое масло. В нем содержится большое количество витамина Е, который участвует в процессе усвоения витаминов А и К. Это масло способствует омоложению организма и снижает уровень холестерина.

6. Яблоки. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Кроме того, этот фрукт замедляет рост раковых клеток и улучшает работу легких, сердца и пищеварительного тракта.

7. Йогурт. В нем содержится большое количество кальция и пробиотиков, которые повышают иммунитет и улучшают пищеварение. При этом йогурт — отличный способ перекусить в разгар рабочего дня.

8. Лосось. В нем есть большое количество жиров омега-3, которые помогают снизить уровень холестерина и защищают от рака. Кроме того, лосось улучшает состояние волос и способен побороть депрессию.

9. Морковка. Содержит большое количество бета-каротина, который улучшает зрение и снижает риск онкологических заболеваний. Чтобы морковка лучше усваивалась, ешьте ее со сметаной или подсолнечным маслом.

10. Черника. Эта ягода замедляет процессы старения в организме и улучшает зрение. Кроме того, черника способна предотвратить забывчивость и рассеянность.