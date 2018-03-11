Для тех, кто не любит шпинат: паста с соусом песто от Марии Кравцовой

Телеведущая Мария Кравцова с недавнего времени еще и заядлый кулинар. 33-летняя звезда показывает в своем микроблоге интересные и простые рецепты, доступные каждому. Недавно Мария рассказала, как полюбить шпинат — надо всего лишь сделать с ним соус для макарон.

Маша Кравцова — известная затейница на кухне, девушка рассказывает об оригинальных рецептах с полезными ингредиентами, к примеру недавно она показывала, как готовит зеленые блины, что, кстати, понравилось ее подписчикам. Мария считает, что всем просто необходимо полюбить шпинат, ведь готовится он быстро, имеет приятный вкус, а еще имеет сбалансированный минеральный состав, что очень важно в сложный осенний период.

Если же шпинат — не ваша слабость, Мария советует пойти на хитрость: сделать из него соус песто и добавить к любимым макаронным изделиям. Наверняка сработает! Ингредиенты: ✔ 300 гр феттучини ✔2-3 горсти зелени петрушки ✔1/4 стакана грецких орехов ✔1 зубчик чеснока ✔1 ст.л. лимонного сока ✔1/4 стакана тёртого пармезана ✔2 ст.л. оливкового масла ✔две больших горсти молодого шпината ✔белое вино 1/2 бокала (или столько же воды, в которой варилась паста) ✔соль, перец Процесс приготовления: 1. Отварите 300 г феттучини в кипящей соленой воде до состояния al dente. 2. В блендере смешайте петрушку с орешками, зубчиком чеснока, лимонным соком и пармезаном. Добавьте 1 1/2 ст.л. оливкового масла, посолите, поперчите и взбивайте ещё минуту. Консистенцию песто можно регулировать небольшим количеством воды или белого вина. ⠀ 3. Откиньте пасту на дуршлаг и быстро верните в кастрюлю. Добавьте песто, и 150-200 г молодого шпината. Перемешайте. Добавьте пару столовых ложек белого вина или воды, в которой варилась паста. По желанию можно подавать с грецкими орехами и пармезаном. Совет: Аналогичным образом можно готовить песто из любых орехов и экспериментировать с зеленью. Самой Марии больше всего нравится классическое сочетание кедровых орешков и базилика.

Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova) Фев 12, 2018 в 11:00 PST Кстати, с классическим рецептом приготовления соуса песто мы вас уже знакомили, если вам не удалось его сохранить, вы найдете его здесь.