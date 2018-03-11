Как правильно обращаться с чугунной посудой

Чугунная посуда отличается от любой другой прежде всего тем, что устроена таким образом, что жиры и масла, попавшие на нее, образуют своего рода антипригарное покрытие. Так происходит из-за пористых свойств чугуна, который склонен к тому, чтобы впитывать в себя все, что на него попадает. Это и есть причина того, что новая сковородка из чугуна не отличается антипригарными свойствами. Только правильный подход к новой посуде позволит извлечь из чугуна максимум кулинарной эффективности. Мы собрали руководство по тому, как нужно обращаться с новой чугунной посудой, как заставить чугун служить вечно и как для этого нужно за ним ухаживать. — Новая сковородка —

Часто бывает так, что новая сковорода или жаровня из чугуна становится головной болью для владельца. Это означает лишь то, что вам потребуется некоторое количество усилий и времени для того, чтобы довести обновку до ума. Чтобы в поры чугуна не попала влага и утварь не начала ржаветь, производители запечатывают их, покрывая посуду техническим маслом. Перед первым использованием чугунной посуды ее нужно прокалить от получаса до часа на огне или в духовке. При этом важно следить, чтобы температура не превышала 180 градусов. После этого, теплую сковороду надо смазать тонким слоем растительного масла и дать остыть.

Если у вас есть новый продукт Lodge для жарки и запекания, перед использованием необходимо смазать его. Смазка — это процесс создания тонкого слоя масла на всей поверхности (внешней и внутренней) посуды и последующего запекания этого масла для создания естественного антипригарного покрытия. Это делается следующим образом:

Разогрейте духовку до 180° С Вымойте посуду и крышку изнутри и снаружи, используя жесткую щетку.

Промойте и высушите посуду полностью

Распределите равномерным слоем (по возможности спреем) растопленный жир или растительное масло по всей поверхности посуды, включая ручку и внешние поверхности.

Переведите противни в духовке на нижний уровень.

Подложите под посуду алюминиевую фольгу для того, чтобы капли жира не испачкали духовку.

Поместите посуду и крышку дном вверх на средний противень (решетку) и запекайте в духовке в течение часа. Затем выключите духовку и оставьте посуду в духовке, пока она не остынет. По окончании процесса посуда примет коричневатый оттенок и будет готова к использованию.

Если вы захотите повторить процедуру, она пойдет посуде только на пользу. Коричневый цвет посуды станет более интенсивным, улучшая ее внешний вид. — Что можно готовить на чугунной сковороде —

Самый большой плюс чугунной посуды — ее универсальность. Неравномерное нагревание, с которым так или иначе сталкивались все, кто готовил на газовой плите, чугунной сковороде не страшно. Все потому, что толстые стенки чугуна распределяют тепло равномерно, обволакивая вашу пищу нежным жаром, от которого даже самое жесткое мясо пустит сок.

Теплопроводность чугуна отлично подходит для приготовления тех блюд, где не нужны резкие перепады температуры. Похожий принцип используется в сковородах вок, где важна быстрая обработка без перепадов температуры. Обжарить овощи так, чтобы они не потеряли упругости — лучше чугуна для этого не сыскать. Также дело обстоит с хрустящей курочкой. Если вы не хотите использовать фритюрницу, то ровное и устойчивое тепло сковороды может сработать ничуть не хуже. Хрустящая корочка и равномерная прожарка стейка почти гарантированы на толстом чугуне. Чуть сложнее дела обстоят с яйцами. Тут все упирается в то, как хорошо обработана поверхность сковороды. Если вы правильно ухаживаете за ней и соблюдаете все правила, то проблем не возникнет. Если же сковородка загрязнена, то яичница может прилипнуть к поверхности. В числе блюд, которым показана чугунная сковорода — блины, оладьи и прочая жареная выпечка. — Что нельзя готовить на чугунной сковороде —

Нежные кусочки рыбы — не лучший вариант для тяжелого чугуна. Филе тилапии может превратиться в пюре на чугунной сковороде, поэтому лучше готовить их на тонкостенной посуде с антипригарным покрытием. Дружественное напоминание — чугун впитывает запахи лучше, чем стальные сковороды или кастрюли из нержавейки. Если вы поджарите кусок мяса, а затем решите порадовать близких блинами, чугунную сковороду лучше прокалить с солью и обработать по всем правилам. Соусы болоньезе или маринара, которые готовятся на медленном огне, могут быть слишком кислотными для чугунной сковороды. Точно также готовка с добавлением уксуса или вина может повредить жарочный слой. И дело тут не только в порче сковороды, а в том, что еда может приобрести неприятный металлический привкус. — Мытье и уход —

После каждого использования чугунную сковороду необходимо тщательно мыть, вытирать насухо и наносить на ее поверхность тонкий слой растительного масла. Жир и пригоревшие остатки пищи лучше всего очищаются с чугунной сковороды пока она еще горячая. Перед мытьем посуды излишки масла удаляются бумажной салфеткой. Далее в сковороду необходимо налить горячую воду, добавить немного соли и вымыть ее мягкой нейлоновой мочалкой. Чтобы защитить чугунную посуду от коррозии, ее следует хорошо высушить. Сушка естественным образом для чугуна не подходит. Такую посуду рекомендуется сушить на плите, в духовке или вытирать насухо полотенцем. Чистую, сухую сковороду необходимо покрыть тонким слоем растительного масла. — Борьба с нагаром —

Если за сковородой не ухаживать должным образом, со временем она начнет обрастать слоем нагара. Он не только выглядит не очень эстетично, но и выделяет в процессе нагревания вредные вещества. При небольшом слое нагара вернуть сковороде прежний вид можно с помощью горячей воды и хозяйственного мыла. Сковороду следует вымыть в горячей мыльной воде с помощью жесткой щетки.

Для очистки старого нагара понадобится тяжелая артиллерия в виде средства для чистки духовок и сильно загрязненных поверхностей. Средство наносят на чугунную посуду и оставляют для отмачивания от часа до нескольких часов, в зависимости от того, насколько застарелый нагар. Остатки масла и жира необходимо очистить жесткой щеткой. В конце сковороду споласкивают горячей водой и насухо высушивают. — Ржавчина —

Проступившую на чугуне ржавчину можно очистить смесью уксуса и воды. Посуда замачивается в тазу, заполненном раствором уксуса и воды в соотношении 50/50. Ключевым условием обработки является то, что сковорода должна быть полностью погружена в жидкость. Сковороду оставляют в такой смеси на 20-30 минут. После замачивания сковороду сушат, а затем удаляют с поверхности ржавчину, используя сухую поваренную солью. Очищенную от ржавчины посуду необходимо тщательно высушить, смазать тонким слоем растительного масла и прокалить примерно в течение одного часа в духовке — это поможет защитить посуду от образования новой ржавчины. — Профилактическое прокаливание —

Если на чугунной посуде начали появляться пятна и ржавчина, а к стенкам пригорает еда — посуду следует повторно прокалить. Сковороду или жаровню прокаливают без масла при 100 °C в течение 20-30 минут. Затем посуду остужают, смазывают растительным маслом и снова отправляют в духовку, разогретую уже до 180 °C, и оставляют на 1 час. Прокаленную сковороду вытирают насухо и смазывают тонким слоем масла.