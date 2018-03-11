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Чеснок помогает похудеть и укрепить организм
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Чеснок помогает похудеть и укрепить организм 

МедикФорум 11 марта 2018
Фото: МедикФорум
Диетологи отмечают, что полезен не только сырой чеснок, но он сохраняет целебные свойства и в жареном виде. Также он помогает при похудении. Чеснок с незапамятных времен считается одним из главных природных профилактических средств от простудных заболеваний, благоприятно воздействующим на организм и сохраняющим здоровье человека. Однако многие люди отказываются его употреблять из-за единственного неприятного качества — резкого запаха. При термической обработке в чесноке несколько уменьшается содержание эфирных масел, что немного снижает эффективность данного продукта в противостоянии с инфекционными заболеваниями. Это, как утверждают специалисты, единственный «минус» жареного чеснока, а все остальные его полезные качества сохраняются. К тому же, он отлично сочетается с различными блюдами и придает им приятный пикантный вкус. Жареный чеснок, является высококалорийным, как и все приготовленные подобным образом продукты, однако этот ингредиент обладает ферментами, расщепляющими жиры, поэтому о фигуре (наборе лишних килограммов) можно не беспокоиться. Отлично переносит чеснок и сохраняет все свои уникальные целебные качества при тушении с овощами, а также придает блюду особый аромат. Как рассказали специалисты для МедикФорума, обжаренное природное «лекарство» отлично очищает от свободных радикалов и шлаков желудочно-кишечный тракт, укрепляя иммунную систему человека. Жареный чеснок предохраняет организм от окисления, воздействуя на него на клеточном уровне, тем самым, повышая его естественную защиту. Специалисты рекомендуют людям не отказываться от этого подрезного чеснока из-за его не слишком приятного запаха, тем более, что он немного исчезает в процессе приготовления.
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