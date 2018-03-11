5 причин, по которым вам нужен термометр для мяса

Любой, кто хотя бы немного разбирается в тонкостях приготовления мяса, скажет вам, что то, насколько вкусным получится блюдо во многом зависит от того, насколько верно вы его приготовили. И дело тут не только в том, как правильно вы подобрали мясо, какие специи использовали и насколько хороший маринад купили. Большую роль в правильной мясной кулинарии имеет контроль за температурой внутри куска. Именно поэтому, термометр для мяса — один из основных аксессуаров на кухне того, кто желает постичь секреты правильного стейка. Мы нашли множество причин, по которым стоит как можно скорее обзавестись мясным термометром и начать им пользоваться.

—1— Контроль

Мясо различных видов имеет собственную температуру приготовления. За эту отметку обычно принимают тот порог, при котором в мясе погибают все вредные бактерии, а витамины и вкусовые свойства остаются. Для говяжьего стейка прожарки medium температура составляет 65°С. Well done получится при температуре 75°С. Баранина достигнет вкусового пика при 85 °С, свинина при 90°С. В случае с блюдами из курицы или птицы нужна самая высокая температура — около 95°С. Именно для того, чтобы определить идеальный момент, и нужен термометр для мяса. Он избавит от необходимости по старинке протыкать мясо ножом и смотреть на его цвет.

—2— Соответствие результата ожиданиями

Очень многие рецепты для мяса вводят в исходные данные дополнительный параметр — температура приготовления. И это не просто прихоть поваров — этот аспект может стать решающим для вкуса блюда. Именно тут не обойтись без термометра. Особенно это касается стейков, где степень прожарки — один из определяющих факторов.

—3— Принцип работы

Принцип работы мясного термометра очень прост — все они имеют щуп, который необходимо поместить в мясо. Некоторые щупы представляют собой вилку, другие — спицу-датчик. В любом случае, схема работы с термометром очень проста — вы помещаете термометр в сырой кусок и начинаете готовить. Термометры не боятся жара и стойко выдержат все градусы вашей духовки или гриля.

—4— Универсальность

Приятный момент в использовании термометров для мяса в том, что их можно применять не только для мяса. Выпечка, запеканки и даже суп — любое блюдо, для которого важна температура приготовления, с термометром будут приготовлены идеально.

—5— Виды мясных термометров

Мгновенные термометры. Такие термометры измеряют температуру за секунду и работают по принципу прикладывания щупа к поверхности мяса. Могут ошибаться по причине того, что температура на поверхности куска и внутри него всегда разнится.

Беспроводные термометры. Имеют базу с дисплеем и специальный зонд, который помещается в кусок мяса.

Термометр-вилка. Самый распространенный и точный вид термометра, который замеряет температуру внутри мяса с точностью до градуса и имеет жароустойчивое покрытие.