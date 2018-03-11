Грецкие орехи спасут от страшной болезни желудка

Человек может восполнить суточную потребность в жирных кислот семейства омега-3, употребляя в пищу льняное масло и грецкие орехи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего отделением сердечно-сосудистой патологии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Альфреда Богданова.

Эти кислоты снижают риск появления онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как объяснил ученый, суточную норму кислот омега-3 потребляют обитатели побережий, которые едят много рыбы и морепродуктов. При этом у жителей континентальной России наблюдается дефицит омега-3 кислот: уровень потребления этого вещества ниже в 5–10 раз. По словам Богданова, дары моря в полной мере можно заменить орехами и маслом.

«Главная проблема континентальных жителей — высокая стоимость морепродуктов. Но их можно заменить. Самый бюджетный вариант — добавлять в пищу льняное масло (или семена льна), как это делали еще в дореволюционной России», — пояснил эксперт.

Восполнить баланс помогут 30 г грецких орехов в сутки или небольшое количество масла. Богаднов также предупредил, что быстро окисляется при нагреве и длительном контакте с воздухом. Поэтому его стоит покупать небольшими порциями.

Кислоты омега-3 снижают риск появления рака желудочно-кишечного тракта, а миелиновые оболочки кислот передают импульсы отросткам нейронов, имеющих жировую структуру.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM