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Грецкие орехи спасут от страшной болезни желудка
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Грецкие орехи спасут от страшной болезни желудка 

Мир24 11 марта 2018
Фото: Мир24
Человек может восполнить суточную потребность в жирных кислот семейства омега-3, употребляя в пищу льняное масло и грецкие орехи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего отделением сердечно-сосудистой патологии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Альфреда Богданова.
Эти кислоты снижают риск появления онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как объяснил ученый, суточную норму кислот омега-3 потребляют обитатели побережий, которые едят много рыбы и морепродуктов. При этом у жителей континентальной России наблюдается дефицит омега-3 кислот: уровень потребления этого вещества ниже в 5–10 раз. По словам Богданова, дары моря в полной мере можно заменить орехами и маслом.
«Главная проблема континентальных жителей — высокая стоимость морепродуктов. Но их можно заменить. Самый бюджетный вариант — добавлять в пищу льняное масло (или семена льна), как это делали еще в дореволюционной России», — пояснил эксперт.
Восполнить баланс помогут 30 г грецких орехов в сутки или небольшое количество масла. Богаднов также предупредил, что быстро окисляется при нагреве и длительном контакте с воздухом. Поэтому его стоит покупать небольшими порциями.
Кислоты омега-3 снижают риск появления рака желудочно-кишечного тракта, а миелиновые оболочки кислот передают импульсы отросткам нейронов, имеющих жировую структуру.
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