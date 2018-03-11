Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной 

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет после зимы, сообщают «Аргументы Неделi». По словам специалистов, весной требуются витамины, правильное питание и регулярные физические нагрузки.
Меню лучше всего разнообразить свежими овощами, фруктами и качественными молочными продуктами. Готовить рекомендуется на пару, также можно варить, тушить и запекать.
Утверждается, что весна — не лучшее время для изнурительных диет, так как зимой организм испытывал дефицит многих питательных веществ.
Кроме того, специалисты советуют делать утреннюю зарядку, заниматься танцами, бегом, больше времени проводить на свежем воздухе.
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