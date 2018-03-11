Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет после зимы, сообщают «Аргументы Неделi». По словам специалистов, весной требуются витамины, правильное питание и регулярные физические нагрузки.

Меню лучше всего разнообразить свежими овощами, фруктами и качественными молочными продуктами. Готовить рекомендуется на пару, также можно варить, тушить и запекать.

Утверждается, что весна — не лучшее время для изнурительных диет, так как зимой организм испытывал дефицит многих питательных веществ.

Кроме того, специалисты советуют делать утреннюю зарядку, заниматься танцами, бегом, больше времени проводить на свежем воздухе.