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Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной
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Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной 

RT на русском 11 марта 2018
Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет после зимы, сообщают «Аргументы Неделi». По словам специалистов, весной требуются витамины, правильное питание и регулярные физические нагрузки.
Меню лучше всего разнообразить свежими овощами, фруктами и качественными молочными продуктами. Готовить рекомендуется на пару, также можно варить, тушить и запекать.
Утверждается, что весна — не лучшее время для изнурительных диет, так как зимой организм испытывал дефицит многих питательных веществ.
Кроме того, специалисты советуют делать утреннюю зарядку, заниматься танцами, бегом, больше времени проводить на свежем воздухе.
Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о вреде алкоголя для ДНК.
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