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В Бишкеке приготовили самый большой бешбармак в мире
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В Бишкеке приготовили самый большой бешбармак в мире 

Мир24 11 марта 2018
Бешбармак весом больше тонны приготовили в столице Кыргызстана, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Ким.
В каждой области это блюдо готовят по-своему. Сегодня гостей угощают чуйским бешбармаком. Кстати, его принято есть руками. Именно поэтому кушанье переводится как «пять пальцев».
Чуйский рецепт считается классическим. В нем теста больше, чем мяса. Хотя на вид совсем не скажешь.
Чтобы приготовить рекордную порцию, потребовалось 500 килограммов мяса и теста. Лапша нарезалась вручную.
«Со вчерашнего дня это все варили 13 больших казанов. Мы побили рекорд Казахстана. Они сделали 730 кг, а мы приготовили 1300», — говорит Шухрат Шарипов, председатель ассоциации поваров Кыргызстана.
Чтобы зафиксировать мировой рекорд, в Бишкек приехали представители книги Гиннесса.
Над гигантом трудились 40 лучших поваров Бишкека. Оценить их старания собрались сотни людей.
«Вкусно, очень вкусно! Мясо и тесто тают во рту», «Конечно, я люблю итальянскую кухню, это мое родное, но бешбармак тоже очень вкусный», «Фантастика. Я первый раз пробовал такое блюдо, ничего подобного в Швеции не найти», — отзываются горожане и приезжие.
Удивили гостей и колбасой чучук длиной в 110 метров. Полезный и питательный деликатес готовится из внутренностей кобылы. Организаторы пообещали — с праздника все уйдут сытыми. Обедом накормят и воспитанников детских домов.
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