Чем славится Вологда

В Вологде продают и стандартные сувениры, и вещи с местным колоритом. Так, вологодское кружево, плетеное мастерицами на коклюшках, и сливочное масло стали известными брендами благодаря качеству.

Давно известен в Вологде и берестяной промысел.

— В нашем городе можно купить красивые предметы для кухни, сделанные местными ремесленниками. Например, хлебницу или емкости для хранения сыпучих продуктов.

Изделия из бересты делают из верхнего слоя коры березы, которая приобретает золотистый цвет, — рассказывает историк-краевед, преподаватель Вологодского государственного университета Виталий Котомин.

В Вологде можно купить кружевные салфетки, одежду изо льна или красивый шарф.

Спросом у гостей также пользуются местные валенки, кухонные прихватки с вышивкой, керамика и посуда с лаковой росписью.