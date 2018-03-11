Ученые назвали топ-5 самых опасных для женщин продуктов

Российские диетологи назвали 5 продуктов, частое употребление которых может привести к серьезным проблемам со здоровьем у представительниц прекрасной половины человечества.

Как сообщает Vistanews, на вершине пьедестала сахар. Доказано, что у женщин старше 25 лет сахар откладывается в организме в виде жиров. Из-за высокой калорийности продукт может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Например, сахарный диабет.

На второй строчке списка находится маргарин. Транс-жиры, содержащиеся в его составе, нарушают обмен веществ и негативно влияют на работу эндокринной системы. Кроме того, маргарин способствует резкому набору веса и даже грозит развитием онкологических заболеваний.

Дамам следует ограничить себя и от излишнего потребления алкоголя — именно он взял бронзу. Спиртное отрицательно влияет на гормональный фон, фактически разрушая его. Ухудшается репродуктивная функция, ускоряются процессы старения в организме.

На четвертом месте белые дрожжевые хлебобулочные изделия. Сдоба отнюдь не так безобидна, как это может показаться: она нарушает работу сердечно-сосудистой, эндокринной, желудочно-кишечной систем.

Завершает антирейтинг пища с обилием специй. Ученые особенно подчеркнули вред соли и глютамина натрия. Эти вещества повышают артериальное давление, вызывают аллергию, головокружение и приступы тошноты.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, как нас травят пальмовым маслом. Новейшие исследования, проведенные Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) и Объединенным экспертным комитетом по пищевым добавкам (JECFA) позволили окончательно ответить на вопрос, а чем же вредно пальмовое масло.

При производстве продуктов питания при высоких температурах (выше 200 градусов) и, в частности, при рафинации и жарке растительных масел и жиров образуются вредные вещества. Это глицидиловые эфиры, а также 2-MCPD и 3-MCPD. Сегодня доказано, что эти соединения крайне токсичны.

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