Лучшие сорта и гибриды горшечных томатов

Мы продолжаем знакомиться с современными сортами и гибридами томатов. После «сердечных» (Обзор сердцевидных томатов: лучшее признание в любви садоводам) наступил черед горшечных, которые мы выращиваем на подоконниках в комнатах, на балконах. Некоторые сорта, гибриды успешно используем на шпалерах для оформления открытых террас, зоны отдыха, барбекю, а другие высаживаем в подвесные кашпо.

Горшечные томаты

Исходя из различного применения горшечных сортов в оформлении нашего жизненного пространства, условно разделим их на 3 группы.

Группы горшечных томатов

низкорослые штамбовые детерминантные (с ограниченным ростом) сорта;

индетерминантные (с неограниченным ростом) лиановидные сорта и гибриды, выращиваемые на шпалерах;

штамбовые с длинными кистями и сорта, гибриды со стелющимися, полегающими стеблями для ампельной культуры.

Сегодня мы остановимся только на низкорослых штамбовых сортах и гибридах, которые очень популярны и находятся в зените своей томатной славы!

Преимущества низкорослых штамбовых сортов

низкорослые, поэтому легко умещаются на подоконниках;

компактные, им не нужны опоры, подвязки,

не нуждаются в формировки и пасынковании;

им достаточно емкости объемом 5-10 л, а некоторым карликам и того меньше — 1,5-2 л;

это скороспелые сорта и гибриды с пролонгированным (длительным) плодоношением;

по размерам плодов большинство относится к томатам черри, которым характерен изысканный сладкий вкус без кислинки;

мелкие плоды удобно укладывать в небольшие банки при консервировании;

мини-плоды — отличное украшение самых разнообразных блюд;

такие томаты очень нравятся детям.

Отбирать сорта балконных томатов мне снова помогут. И это будут:

Мои друзья Андрей и Лариса. У них собственный дом с небольшим кусочком земли под Алуштой. Как истинные любители томатов, они выращивают их не только в открытом грунте, но и в горшках на большой южной веранде.

Подруга Наташа, проживающая во Львове. Вместе с сынишкой Сережей она растит горшечные томаты на небольшом открытом южном балконе.

Моя старшая сестра Лариса (Семикаракорск, Ростовская область), которая выращивает их на подоконниках южной пристройки.

Томаты 'Балконное чудо' и 'Балконное чудо желтое'

Очень декоративны! Два прекрасных «игрушечных» сорта, которые можно вырастить специально для детей (так и делают мои друзья, высаживая по одному растению в индивидуальный горшок объемом 10 л). Когда на лето приезжает их очаровательная внучка Полина, ее удивлению и радости нет предела.

Томат Балконное чудо. Фото с сайта teplichniku.ru. Фото Балконное чудо желтое. Фото с сайта good-harvest.com.ua высота: до 40 см;

срок созревания: раннеспелые;

окраска: красная и желтая;

форма: круглая;

масса: 15-20 см;

вкус: отличный — сладкий, ароматный;

использование: в свежем виде, для салатов, сока, цельного консервирования.

Нюансы выращивания: не капризные, устойчивые к болезням сорта.

Томаты 'Балкони Ред F1' и 'Балкони Елоу F1'

Роскошные «детские» кистевые томаты. Именно эти гибриды — фавориты моих друзей. Очень красивы, когда усыпаны плодами!

Томаты Балкони Ред F1 и Балкони Елоу F1. Фото с сайта domicad.com.ua высота: до 25 см;

срок созревания: среднеспелые;

окраска: красная и желтая.

Форма: округлая;

масса: 30-50 г;

вкус: сочный, ароматный;

использование: для употребления в свежем виде, салатов, сока с мякотью, консервирования целиком.

Нюансы выращивания: горшки, кашпо, небольшие ящики емкостью 5–10 л.

Томат 'Садовая Жемчужина'

Очень декоративен в плодоношении: маленькие томатики покрыты жемчужным муаром!

Томат Садовая Жемчужина. Фото с сайта goodroot.ru. Плоды крупным планом. Фото с сайта eatrade.pro высота: 20-40 см;

срок созревания: раннеспелый.

окраска: красная;

форма: округлая;

масса: до 10 г.

вкус: сочные, ароматные;

использование: хороши в свежем виде, для салатов, сока с мякотью, консервирования целиком.

Нюансы выращивания: в штамбовой и ампельной форме; не требуют пасынкования.

Томаты 'Жемчужина красная' и 'Жемчужина желтая'

Эти 2 сорта я заприметила на одной южнобережной усадьбе, когда проводила консультацию по декорированию участка. В красивых кашпо томаты стояли в летней открытой беседке, и однозначно были ее главным декором.

Красная. Фото с сайта eatrade.pro Желтая. Фото с сайта vsaduidoma.com высота: 20-30 см;

срок созревания: скороспелые;

окраска: красная, желтая.

форма: округлая;

масса: 15-20 г;

вкус: изысканный, сладкий, без кислинки;

использование: для употребления в свежем виде, для салатов, украшения блюд, сока с мякотью, консервирования целиком.

Нюансы выращивания: толерантны к недостатку света, поэтому можно выращивать не балконах различной ориентации, не требуют пасынкования.

Томат 'Бонсай'

Этот карликовый сорт можно выращивать в обыкновенных цветочных горшках объемом 1,5-2 л; он создан специально для подоконников, маленьких балконов, лоджий (жаль, но не для моей, так как она очень жаркая, западная, с кондиционером).

Томат Бонсай. Фото с сайта ogorodsadovod.com. Бонсай (серия 1+1). Фото с сайта 1semena.ru 'Бонсай'. Фото с сайта ogorodsadovod.com. 'Бонсай' (серия 1+1). Фото с сайта 1semena.ru высота: 20-30 см;

срок созревания: суперскороспелый;

окраска: красная;

форма: округлая;

масса: 20-25 г;

вкус: отличный, сладкий;

использование: в свежем виде, для салатов, украшений блюд.

Нюансы выращивания: подходит для солнечных балконов, подоконников, подвесных кашпо.

Томаты 'Горшечный красный' и 'Горшечный желтый'

Прекрасный дует можно получить, посадив в общий горшок по одному растению каждого сорта.

Томат Горшечный красный. Фото с сайта tetin-sad.ru. Томат Горшечный желтый. Фото с сайта sortseeds.ru высота: до 25 см;

срок созревания: раннеспелые;

окраска: красная и желтая;

форма: округлая, слегка вытянутая;

масса: 35 — 85 г;

вкус: отменный;

использование: для употребления в свежем виде, салатов и консервирования.

Нюансы выращивания: хороши в горшечной культуре, где их можно использовать и в ампельной форме.

Томат 'Финик сибирский F1'

Великолепный гибрид, но сразу хочу отметить, что это не карлик. Семена его не из дешевых, но он того стоит: необыкновенно урожаен, плоды созревают быстро, но висят долго!

Томат Финик сибирский F1. Фото с сайта ncsemena.ru. Плоды разных томатных фиников. Фото с сайта otomatah.ru высота: до 50 см;

срок созревания: раннеспелый

окраска: красная;

форма: сливовидная;

масса: 20 г;

вкус: отличный — сахаристый, сочный;

использование: в свежем виде и для консервации целиком.

Нюансы выращивания: лучше удается в горшках объемом от 10 л.

Томат 'Синичка'

Очень жизнерадостный сорт, который непременно понравится вашим детям, внукам.

Томат Синичка. Фото с сайта dachamechty.ru. Синичка

высота: 40 см срок созревания: раннеспелый;

окраска: желтая;

форма: вишневидная;

масса: 15-20 г;

вкус: медовый, с томатным ароматом;

использование: для употребления в свежем виде, салатах, для маринования.

Нюансы выращивания: гармоничен в горшках в кухонном интерьере, особенно в паре с красноплодным сортом 'Снегирек'.

Томат 'Пигмей'

Интересный горшечный сорт для подросших малышей. Знакомство с таким сладким томатом — первое в жизни ребенка — гарантирует любовь к помидорам и в будущем.

Томат Пигмей, внешний вид и его плоды. Фото с сайта agroboom.ru высота: 25-30 см;

срок созревания: скороспелый;

окраска: красная;

форма: округлая;

масса: 25 г.

вкус: отменный, сладкий;

использование: в свежем виде, салатах, украшения различных блюд, для консервирования;.

Нюансы выращивания: в небольших горшках объемом 1,5-2 л.

Томаты 'Пиноккио' и 'Пиноккио оранжевый'

Прочитайте ребенку одноименную сказку, а потом вместе вырастите в горшочке данные сорта, и вы непременно воспитаете юного ботаника.

Томат Пиноккио. Фото с сайта parnikiteplicy.ru. Томат Пиноккио оранжевый. Фото с сайта sadovodstvo.in.ua высота: до 60 см;

срок созревания: среднеспелые;

окраска: красная и желто-оранжевая;

форма: округлая;

масса: 15-20 г;

вкус: очень хороший, сладкий, ароматный;

использование: для употребления в свежем виде, салатах, украшения различных блюд, для консервирования.

Нюансы выращивания: компактные сорта растят без пасынкования.

Томат 'Снегирек'

Очередной миниатюрный «птичий» сорт с обильным плодоношением. От него в восторге моя подруга Наташа, которая уже не один год отдает ему предпочтение, выращивая на своем небольшом балкончике.

Томат Снегирек. Фото с сайта landbuilding.ru. Снегирь

высота: 25-30 см;

срок созревания: суперскороспелый;

окраска: красная;

форма: округлая;

масса: 25 г;

вкус: очень сладкий;

использование: для диетического питания — в свежем виде, для салатов, консервирования, соков.

Нюансы выращивания: для небольших (объемом 1,5-2 л) горшков.

Томат 'Ямал 200'

Как-то уговорила попробовать вырастить горшечный томат мою старшую сестру Ларису, у которой небольшой кусочек земли на юге Ростовской области и огромное желание растить абсолютно все. Отличная светлая южная пристройка позволила ей это сделать. Этот сорт был выбран не случайно, так как Лариса не признает черри настоящими томатами, считает их слишком мелкими.

Томат Ямал 200. Фото с сайта teplichniku.ru высота: 30-40 см;

срок созревания: раннеспелый;

окраска: красная;

форма: плоскоокруглая;

масса: 80-110 г;

вкус: отличный, сочный;

использование: для употребления в свежем виде, салатов, консервирования.

Нюансы выращивания: толерантен к недостаточной освещенности, устойчив к болезням; лучше использовать большие (объемом от 10 л) посадочные емкости. А вы выращиваете горшечные томаты? Какой сорт (или гибрид) нравится больше всего?