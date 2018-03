Какие продукты полезны для простаты?

ДГПЖ — это состояние, когда происходит увеличение простаты, что затрудняет прохождение мочи из уретры. Какие продукты полезны для простаты?Предстательная железа — это небольшая железа, которая расположена под мочевым пузырем у мужчин. Функция предстательной железы — производство секрета простаты (составная часть спермы), а также она является клапаном мочевого пузыря. С возрастом предстательная железа может увеличиваться — состояние, известное как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или аденома простаты.

Предстательная железа находится под контролем половых гормонов, включая тестостерон. В предстательной железе тестостерон преобразуется в другой гормон под названием дигидротестостерон (ДГТ). Высокий уровень ДГT заставляет клетки простаты увеличиваться. Некоторые продукты и напитки влияют на здоровье простаты, так как влияют на тестостерон и другие гормоны.

Исследования показали, что диета, состоящая из мяса и молочных продуктов, может привести к увеличению предстательной железы и раку, особенно, если человек не включает в свой рацион питания овощи. Считается, что диета, богатая фруктами, овощами и здоровыми жирами, защищает простату.

Продукты полезные для простаты

Лосось

Лосось богат полезными жирами, содержащими Омега-3 жирные кислоты, которые помогают предотвратить и уменьшить воспаление в организме. Другие холодноводные рыбы, такие как сардины и форель, также богаты этими типами жиров.

Томаты

Томаты содержат ликопин, который может помочь клеткам железы простаты. Помидоры в томатном соусе или супе высвобождают ликопин и делают его более доступным для организма.

Ягоды

Земляника, черника, малина и ежевика являются отличными источниками антиоксидантов, которые помогают удалить свободные радикалы из организма. Свободные радикалы могут причинить повреждение и заболевание с течением времени.

Брокколи

Брокколи и другие крестоцветные овощи, включая цветную капусту, брюссельскую и белокочанную капусту, содержат химическое вещество, известное как сульфорафан. Считается, что оно нацелено на раковые клетки и способствует здоровой простате.

Орехи

Орехи богаты цинком и микроэлементами. Цинк помогает сбалансировать тестостерон и ДГТ. Кроме орехов, моллюски и бобовые также содержат много цинка.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты богаты витамином С, который защищает предстательную железу.

Лук и чеснок

Исследования показывают, что мужчины с аденомой простаты, как правило, потребляют меньше чеснока и лука. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты, но лук и чеснок являются полезными дополнениями к большинству диет.

Вредные для простаты продукты

Красное мясо

Ученые считают, что отказ от мяса может улучшить здоровье простаты. В действительности, ежедневное потребление мяса повышает риск увеличения простаты.

Молочные продукты

Регулярное потребление молочных продуктов также связано с повышенным риском ДГПЖ. Уменьшение потребления сливочного масла, сыра и молока уменьшает симптомы аденомы простаты.

Кофеин

Кофеин может действовать как мочегонное средство, а это значит, что он увеличивает частоту мочеиспускания. Сокращение потребления кофе, чая и шоколада может улучшить симптомы.

Алкоголь

Спирт может стимулировать продукцию мочи. Мужчины с аденомой простаты могут обнаружить, что их симптомы улучшаются при отказе от алкоголя.

Натрий

Потребление соли может утяжелить симптомы аденомы простаты. Отказ от добавления соли к еде может быть полезным для некоторых людей.

Образ жизни при аденоме простаты

Изменения образа жизни, которые могут облегчить симптомы при аденоме простаты:

управление стрессом;

отказ от курения;

уменьшение потребления жидкости в вечернее время, чтобы уменьшить ночное мочеиспускание;

полное опорожнение мочевого пузыря при мочеиспускании;

выполнение упражнений для тазового дна;

избегание препаратов, которые могут утяжелить симптомы, такие как антигистаминные препараты, диуретики и противоотечные препараты;

тренировка мочевого пузыря;

ограничение потребления жидкости до 2 литров в день.

Если изменения образа жизни не эффективны, то врач может порекомендовать препараты или операцию.

Аденома простаты — симптомы

увеличение частоты мочеиспускания;

трудности с началом мочеиспускания;

слабый поток мочи;

прерванное мочеиспускание;

частое мочеиспускание ночью;

болезненное мочеиспускание;

задержка мочи или неспособность мочиться.

Эти симптомы возникают, когда увеличенная предстательная железа блокирует мочеиспускательный канал. Эта закупорка затрудняет мочеиспускание.

Лечение аденомы предстательной железы зависит от тяжести симптомов. Иногда необходимы только изменения в образе жизни. Однако препараты или операция могут быть эффективны в уменьшении размера простаты.

