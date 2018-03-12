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Продукт недели: помело
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Продукт недели: помело 

Passion.ru 12 марта 2018
Фото: Passion.ru
5 интересных фактов Кожура помело полезна так же, как и мякоть. Она богата витамином P, эфирными маслами, биофлавоноидами. Они помогают устранять проблемы, связанные с заболеваниями желудка, поджелудочной железы. Ее сушат, измельчают и добавляют в чай, из нее также делают варенье. Фрукт — враг депрессии и плохого настроения. При регулярном употреблении шеддока повышается выносливость организма, а пектины, содержащиеся в мякоти, очищают организм от токсичных веществ, пестицидов и радионуклидов. Помело считается диетическим продуктом, его калорийность — всего 38 ккал на 100 граммов, при этом фрукт хорошо утоляет голод и жажду, помогает очистить организм и ускорить расщепление жира. Едят плод так: сначала очищают кожуру, снимают белый слой, разделяют плод на дольки и удаляют пленку. Теперь можно наслаждаться нежной и вкусной мякотью фрукта. А еще можно залить помело медом и есть ложечкой. Мякоть бывает красной и желтой. Свежевыжатый сок используют как косметическое средство: смазывайте им кожу лица, она станет нежной и сияющей. Большое количество фруктовых кислот в плоде (соке) очищают кожу от омертвевших клеток, тем самым обновляя ее. Салат из помело с оливками Вам понадобится: помело — 1 шт. крымский лук — 1 шт. оливки — половина банки растительное масло — 2 ст. ложки соль, специи, перец — по вкусу Приготовление: Очистите помело от кожуры, рыхлой белой прослойки и разберите на тонкие ломтики, смешайте с нарезанным тонкими кольцами и ошпаренным луком, оливками и растительным маслом. Тем, кто любит погорячее, можно добавить острого перчика. Фото: shutterstock.com
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