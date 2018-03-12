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Специалисты рассказали, как определить качество мёда
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Специалисты рассказали, как определить качество мёда 

АиФ — Алтай 12 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» был обнаружен мед, не соответствующий ГОСТу по по следующим показателям — аромат, вкус, диастазное число, качественная реакция на ГМФ, массовая доля ГМФ, массовая доля нерастворимых в воде примесей, признаки брожения, пролин, свободная кислотность.
Натуральный мед — это нектар, прошедший переработку организмом пчелы. Если вместо нектара пчела использует другие выделения растений (падь), то такой мед можно назвать частично натуральным. Падевый — практически не уступает по содержанию полезных веществ, но хранится очень плохо, быстро скисает и бродит. Внешне его можно различить по более темному цвету, слабому специфичному аромату (или его отсутствию).
Ненатуральный или некачественный мед получается в результате ошибок или махинаций при его производстве и продаже. Ответственными за это могут быть как пчеловоды, так и продавцы. Искусственный мед получается в результате выпаривания сока дыни, арбуза, винограда др., а также в результате процесса гидролиза кислотой (лимонной или другой) свекловичного либо тростникового сахара. Старайтесь покупать мёд в одном определенном, проверенном месте. Если выбираете первый раз в незнакомом месте, для начала приобретите продукт в небольшом количестве с целью проверки его на качество.
Непосредственно на месте покупки трудно достоверно определить качество меда, поэтому возьмите его домой для пробы. Пройдя все указанные этапы проверки, вы можете быть уверены, что сделали все, что в ваших силах. Точней определить качество может только профессиональный лабораторный анализ.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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