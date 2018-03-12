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2 рецепта вкусных блюд от китайского ресторана
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2 рецепта вкусных блюд от китайского ресторана 

The Challenger 12 марта 2018
Фото: The Challenger
179 calories
Салат с сёмгой
Рецепт салата из минимума ингредиентов, который содержит всего 179 ккал. Салат с сёмгой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 179 ккал
Ингредиенты
Грейпфрут (мякоть) 65 г Салат (микс) 40 г Лосось (филе) 100 г Соус (манго, апельсин, грейпфрут) 35 г  Выложите микс салатов в тарелку, заправьте соусом из манго, апельсина и грейпфрута.
Сверху выложите мякоть грейпфрута и тонко нарезанный лосось. Приятного аппетита!
450 calories
Фрукты в карамели
Кусочки яблока, ананаса и клубники в карамельной корочке подаются с шаром из хрустящих карамельных нитей. Фрукты в карамели СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 450 ккал
Ингредиенты
Яблоко (зелёное) 50 г Ананас 40 г Клубника 2-3 шт. Сахар 150 г Вода 20 мл  Подготовьте фрукты: очистите яблоко, ананас и нарежьте их на кусочки. Клубнику очистите от веточек. Затем необходимо нанизать фрукты на палочки.
Растопите сахар, чтобы получилась карамель (чем больше воды, тем дольше будет вариться карамель).
Опустите фрукты в карамель, затем сразу же опустите в холодную воду, чтобы карамель застыла.
Сделайте карамельные нити и украсьте ими кусочки фруктов при подаче. Приятного аппетита!
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Запись «2 рецепта вкусных блюд от китайского ресторана» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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