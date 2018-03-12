2 рецепта вкусных блюд от китайского ресторана

179 calories

Салат с сёмгой

Рецепт салата из минимума ингредиентов, который содержит всего 179 ккал. Салат с сёмгой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 179 ккал

Ингредиенты

Грейпфрут (мякоть) 65 г Салат (микс) 40 г Лосось (филе) 100 г Соус (манго, апельсин, грейпфрут) 35 г Выложите микс салатов в тарелку, заправьте соусом из манго, апельсина и грейпфрута.

Сверху выложите мякоть грейпфрута и тонко нарезанный лосось. Приятного аппетита!

450 calories

Фрукты в карамели

Кусочки яблока, ананаса и клубники в карамельной корочке подаются с шаром из хрустящих карамельных нитей. Фрукты в карамели СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 450 ккал

Ингредиенты

Яблоко (зелёное) 50 г Ананас 40 г Клубника 2-3 шт. Сахар 150 г Вода 20 мл Подготовьте фрукты: очистите яблоко, ананас и нарежьте их на кусочки. Клубнику очистите от веточек. Затем необходимо нанизать фрукты на палочки.

Растопите сахар, чтобы получилась карамель (чем больше воды, тем дольше будет вариться карамель).

Опустите фрукты в карамель, затем сразу же опустите в холодную воду, чтобы карамель застыла.

Сделайте карамельные нити и украсьте ими кусочки фруктов при подаче. Приятного аппетита!

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