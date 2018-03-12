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С 2019 года в общепите вся соль будет йодированной
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С 2019 года в общепите вся соль будет йодированной 

Доктис 12 марта 2018
Только йодированную соль будут использовать во всех заведениях общественного питания с 2019 года. Такой законопроект подготовило Министерство здравоохранения.
Ведомство мотивировало такой шаг тем, что в России йододефицит наблюдается у 10−15% горожан и 13−35% сельских жителей. Именно недостаточное поступление йода с пищей является причиной 95% случаев заболеваний щитовидной железы у детей; у взрослых эта цифра заметно ниже, но тоже впечатляющая — 65%. По данным Эндокринологического научного центра Москвы, жители России употребляют всего 40−80 мкг йода в сутки при норме 150−250 мкг.
Обязав все кафе, а также столовые в школах, детсадах, больницах, воинских частях использовать только йодированную соль, а также насыпать именно ее в солонки для досаливания, Минздрав планирует справиться с дефицитом этого важного микроэлемента. Кроме данной меры, законопроект предусматривает использование в заведениях общепита йодированного хлеба, а также обязательной продажи йодированной соли во всех продовольственных магазинах.
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