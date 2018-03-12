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Постные кундюмы. Готовим старинное русское блюдо
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Постные кундюмы. Готовим старинное русское блюдо 

АиФ-Оренбург 12 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В этом году Великий пост продлится до 8 апреля. В течение 7 недель православные христиане соблюдают строгие правила питания. В этот пост практически нельзя есть рыбу. В основном нужно питаться продуктами растительного происхождения, исключив молочное, мясное, яйца. Растительное масло и вино разрешаются только по субботам и воскресеньям. В выходные дни можно вспомнить почти забытый рецепт старинного русского блюда — кундюмы. Корреспондент «АиФ Оренбург» делится рецептом.
Кундюмы напоминают пельмени с грибной начинкой только тесто для них замешивается на растительных маслах и горячей воде и представляет собой сочетание заварного и вытяжного теста. Начинку готовят из грибов, круп (гречи, риса) и пряностей. Кундюмы не отвариваю, а пекут и томят в духовке. Традиционно это блюдо подают со сметаной, но в пост ее можно заменить и томатной пастой.
Ингредиенты
мука 320 граммоввода 75 мл для теставода 0,5 мл для отварамасло растительное 4 столовых ложкисоль, перец по вкусулук репчатый 1 штукашампиньоны или белые грибы 100 граммоврис 100 граммовсметана или томатная пастазелень
Процесс
Грибы отвариваем в воде. Потом в отдельную емкость сливаем жидкость. Грибы мелко нарезаем и вместе с луком обжариваем на сковородке.
2. Отвариваем крупу, затем смешиваем с обжаркой. Начинка кундюмов готова.
3. Муку заливаем кипятком, добавляем растительное масло. Быстро замешиваем тесто, хорошо его разминаем. Тонко раскатываем тесто.
4. Тесто нарезаем на квадраты 5 на 5 см. Добавляем немного начинки и лепим курдюмы как пельмени или вареники.
5. Смазываем противень маслом и выкладываем на него кундюмы. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Потом кладем кундюмы в керамические горшочки, заливаем из грибным бульоном со сметаной и специями. Томим в духовке блюдо еще 15-20 минут.
6. Подаем блюдо горячим вместе с зеленью.
Приятного аппетита!
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