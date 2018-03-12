Самарцам рассказали, как восстановить баланс витаминов в организме после долгой зимы

Уменьшение количества витаминов в овощах и фруктах к началу весны — закономерное явление. Кроме того, жители северных широт, к которым относится и Самарская область, в холодное время года испытывают значительную нехватку солнечных лучей, а значит, и витамина D. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина» Татьяна Букина.

"От авитаминоза, то есть полного отсутствия витаминов, которое приводит к очень серьезным нарушениям здоровья и долго лечится, жители нашей области не страдают, — отметила она. — А вот с гиповитаминозом — преходящими нарушениями, связанными с недостатком каких-либо веществ, сталкиваются почти все".

Как известно из курса биологии, витамины являются катализаторами всех биологических процессов. И их нехватка может привести к нарушению обмена веществ и ухудшению противоинфекционной защиты. «Последние исследования говорят о том, что витамин D является гормоном. И возможно, жителям северных стран, особенно в осенне-зимний период, необходимым его постоянный прием в профилактических дозах», — сообщила Татьяна Букина. По словам врача, данный витамин участвует в формировании костной ткани и наиболее важен его прием детям первого года жизни, у которых идет активный рост, и пожилым людям, так как это может пре­дупредить остеопороз. Взрослым людям данное вещество особо необходимо в период стресса, при усиленных физических нагрузках и инфекционных заболеваниях.

Нехватку в организме витаминов В12 и D можно определить по анализу крови. Его делают платно, в клинических лабораториях или по направлению врача, когда он предположил гиповитаминоз. «Просто так, по собственному желанию, принимать аптечные витамины не нужно, — считает Татьяна Букина. — Препараты должен назначать врач. Например, практически всегда детям первого года жизни рекомендуют принимать витамин D. Женщинам в период беременности — витамин Е. Сам человек может решить проблему гиповитаминоза, разнообразив питание». Причем не стоит думать, что витамины содержатся только в овощах и фруктах. Источниками витаминов являются мясо, рыба, животные и растительные масла.

Татьяна Букина, врач-аллерголог-иммунолог СОКБ им. В. Д. Середавина:

— Гиповитаминоз может наступить в результате не только нехватки необходимых веществ в пище, но и при нарушениях в организме, когда витамины могут просто не усваиваться. Либо может возникнуть повышенная потребность в дополнительных веществах в связи со значительными физическими нагрузками или в период заболевания.