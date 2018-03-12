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Экспертиза. Какие мясные консервы можно покупать в Казани
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Экспертиза. Какие мясные консервы можно покупать в Казани 

Казанский Портал 12 марта 2018
Фото: Казанский Портал
В Казани, в Госалкогольинспекции, провели дегустацию консервов, которые можно купить в продуктовых — у дома, например, или в крупных гипермаркетах. В борьбу вступили несколько банок, некоторые из которых сразу отправились в мусорный бак.
Самые стойкие консервы остались, чтобы пройти испытания:
консервы «Елабужского мясоконсервный комбинат»; консервы «Орелпродукт»; консервы «Йошкар-Олинского мясокомбината»; консервы «Квинфуд» из Беларуси; консервы «Барс», Калининградская область;
Сначала банки отправились в лабораторию, а потом пробрались на «живую» дегустацию. Эксперты оценивали содержимое банок в разогретом виде: по внешнему виду, по запаху, вкусу и консистенции мяса. Дегустация вышла полезной. Удалось выяснить, как должна выглядеть приличная консервная банка, что должно быть внутри и каким мы должны видеть тушеное мясо.
Консервная банка должна выглядеть «целостной», а не «вздутой» и мятой. Швы на банке должны быть ровными, как на пионерских брюках, без пропусков. В составе должно быть указано процентное соотношение мяса и жира. Подсказка: по правилам, в тушенка должна содержать не более 17% жира и не менее 15% белка.
Как должно выглядеть содержимое банки. В нагретом состоянии бульон должен быть желтоватым или светло-коричневым. Допускается незначительная мутность, это нормально. Мясо не должно распадаться. Запах должен соответствовать тушеному мясу, без посторонних ароматов. Мясо должно быть сочным, не переваренным.
По результатам дегустации первое место заняли консервы «Йошкар-Олинского мясокомбината». Второе место разделили консервы «Квинфуд» и «Барс». Третье место досталось консервам «Елабужского мясоконсервного комбината» и «Орелпродукт».
Экспертизы с участием продуктов и экспертов в Казани проводят часто. Недавно казанцев учили выбирать колбасу, творог и молоко.
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