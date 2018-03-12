Диетологи назвали семь продуктов, которые нельзя есть натощак

Диетологи акцентируют внимание на правильности питания, подчеркивая важность завтрака и считая его главным приемом пищи в сутки. Для утренней трапезы необходимо тщательно подбирать продукты, так как некоторые, съеденные натощак, могут подорвать здоровье. Специалисты выделили семь наиболее опасных для голодного желудка провиантов: выпечка, сладости, кофе, холодные напитки, кисломолочные изделия, груши, хурма и цитрусовые. Источник в сфере диетологии рассказал МедикФоруму, что на завтрак следует воздержаться от употребления выпечки. Дрожжи, содержащиеся в ней, провоцируют образованию газов, что ведет к вздутию. Специалисты рекомендуют обойтись хлебобулочными изделиями, приготовленными из бездрожжевого теста. Съеденные натощак сладости нарушают метаболизм и способствуют развитию сахарного диабета. Поджелудочная железа не может справиться с большим количеством сахара, попадающим в желудок, начинает плохо функционировать и не выделяет достаточно инсулина. Кисломолочные продукты, предназначенные для создания в желудке полезной микрофлоры, натощак бесполезны. Бактерии, попадая в агрессивную кислую среду, погибают, не доходя до кишечника. В утреннее время необходимо выпивать стакан воды для «разогрева» желудочно-кишечного тракта перед завтраком. Однако не следует употреблять слишком холодные напитки, раздражающие слизистую и провоцирующие обострения заболеваний пищеварительной системы. Они способствуют сужению сосудов желудка и ухудшению кровообращения, усложняя процесс переваривания пищи. Многие люди начинают утро с чашки кофе, не догадываясь, что содержащийся в нем кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и повышает секрецию желудочного сока. Кислота, если довольствоваться на завтрак одним напитком, начинает разъедать ткани органов пищеварения, вследствие чего развивается гастрит. Нельзя натощак пить апельсиновые и грейпфрутовые соки, так как кислоты цитрусовых раздражают стенки желудка, что ведет к возникновению гастрита. На завтрак не рекомендуется есть грушу и хурму. В них содержится много грубой клетчатки, травмирующей слизистую оболочку пустого желудка.