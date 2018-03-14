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В Сочи Началась обрезка пальмария
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В Сочи Началась обрезка пальмария 

АиФ — Юг 14 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Обрезаются все слабые и желтые листья. Об этом сообщает пресс-служба НАО «Центр „Омега“ Олимпийского парка. Через 2-3 недели пальмы сформируют свою крону новыми листьями, и приобретут привычный вид.
В 2014 году возле входа в Олимпийский парк было высажено более 200 пальм вида „вашингтония робуста“, возраст которых составлял 15-20 лет. С тех пор за растениями ухаживают специалисты-озеленители и поддерживают их великолепный вид.
Пальма вашингтония отличается быстрым ростом, в естественной среде может вырасти до 30 метров. При этом у молодого дерева листья могут достигать в длину до 120 см., а сам ствол после окончательного формирования — до 45 см.
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