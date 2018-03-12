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Очищенное детское питание может быть опасным для ребенка
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Очищенное детское питание может быть опасным для ребенка 

МедикФорум 12 марта 2018
Фото: МедикФорум
Ставшее очень модным в последнее время очищенное детское питание является слишком сладким для того, чтобы считаться здоровым. Даже такие вкусы, как брокколи и красный перец, преимущественно содержат яблоки и груши, как показало исследование. Модное очищенное детское питание вредно для зубов младенцев, оно может приводить к появлению ожирения у малышей. Исследователи выяснили, что данная разновидность питания является слишком сладкой. Некоторые популярные продукты, которые должны иметь острый или пряный вкус, содержащие брокколи и красный перец, в реальности имеют крошечное количество данных ингредиентов. Преимущественно эти продукты изготовлены из яблок и груш. Британские нутриционисты оценили содержание 343 разновидностей очищенного детского питания. Большинство из них действительно состояли из переработанных яблок и груш, несмотря на название других ингредиентов на упаковках. Яблоки и груши имеют высокий уровень фруктозы, которая разрушительно воздействует на здоровье полости рта малыша. При употреблении значительного количества фруктозы у ребёнка может выработаться специфический вкус к сладкой пище, из-за чего впоследствии он станет жертвой детского ожирения. Эксперты полагают, что активное использование яблок и груш объясняется их ценовой доступностью, легкостью при процессах очистки и хорошей усваиваемостью малышами. Производители подчеркивают, что встречающийся в детском питании сахар является абсолютно натуральным, ведь именно его можно найти в цельных фруктах, которые часто дают малышам в виде пюре. При этом детское питание полностью соответствует всем питательным стандартам, оно безопасно для самых маленьких и не может стать причиной каких-либо серьезных нарушений здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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