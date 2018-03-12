Как в Санлукаре добывают соль и что с ней потом делают

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

В Испании, полной гастрономических сюрпризов, не только рис выращивают или паприку коптят. Там еще и соль добывают, сразу в нескольких местах. Одно из них находится на западном, атлантическом побережье страны в окрестностях андалусийского города Санлукар-де-Баррамеда (Sanlucar de Barrameda), хорошо известного своим хересом. Соляные разработки находятся недалеко от города, на левом берегу реки Гвадалквивир. Это серьезное промышленное предприятие, посторонним там не место, но постарайтесь заранее договориться об экскурсии, дело того стоит. Когда-то здесь плескался океан, потом он отступил, а громадные залежи соли остались. Добывают ее открытым способом, задействована самая настоящая карьерная техника, мощная и производительная, все эти экскаваторы, транспортеры и погрузчики.

Кроме внушительных белых гор здесь есть еще и соляные озера, где концентрированный рассол выпаривается под жарким андалусийским солнцем. Перед вами пейзаж из фантастического фильма: правильной формы мелкий и абсолютно неподвижный водоем слепящего белого цвета. Кстати говоря, соберетесь на экскурсию к соляным озерам, подумайте не только о темных очках, но и о своей обуви: острые кристаллы соли там везде, не только в необычных водоемах, но и на всей остальной территории. Отгружают готовую продукцию в огромных и очень крепких мешках. Обычный складской электрокар подхватывает такие мешочки на поддонах по одному.

Помимо обычной поваренной соли мелкого помола (Sal de cocina) у испанских домохозяек и особенно ресторанных поваров популярна и крупная кристаллическая соль (Sal gorda). Ее вы наверняка видели, если заказывали в тамошних ресторанах рыбу, запеченную в толстой корке соли. Обычно так стряпают дораду, в меню пишут Dorada a la sal. С ней же готовят всякую мясную и рыбную солонину (salazones). Отечественной морской солью пользуются и производители знаменитого испанского хамона. В начале технологического процесса свежие свиные окорока выдерживают в ней пару недель, после чего отправляют вялиться уже на пару лет.

Большие соляные разработки требуют серьезной техники.

Тащить домой обычную соль тяжеленными пачками, пусть даже испанскую и супервысокого качества, все-таки было бы немного странно. Но соляные копи близ Санлукара выдают продукцию и не совсем обычную, и фасуют ее маленькими пакетиками. Это соль цветная, вплоть до черной, и хлопьями, очень похожими на овсяные, если вы тоже знаете, как правильно питаться по утрам. Такие специальные разновидности банального, казалось бы, продукта и применяются по особым кулинарным случаям — не суп посолить, а приличный кусок мяса, только что снятый с гриля.

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